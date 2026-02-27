El gerente del CNIO presenta su renuncia tras las acusaciones de presunto acoso

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes que el gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia, tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

"Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado.

Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.

El anuncio de la renuncia se produce un día después de que el diario 'ABC' publicara que la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, había presentado el 11 de noviembre de 2025 una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según relata en su denuncia, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, el pasado 1 de septiembre, "se han producido cambios en mi dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones".

Además, detalla que Bernabé comenzó a enviarle WhatsApps de contenido personal, lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante puso la situación en conocimiento del Patronato.

Ciencia pidió su cese

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades informó de que solicitaría el cese de Bernabé después de la publicación de estos hechos. La ministra Diana Morant ha ratificado este viernes, en declaraciones a los medios en Alicante, el mensaje lanzado por su departamento, señalando que ella es "muy rotunda" en estos casos.

Según ha afirmado, en las informaciones publicadas por 'ABC', "claramente, se recogían una serie de mensajes que no caben en el ejercicio ni en la relación laboral entre un gerente y una subordinada".

"Más allá del trabajo que haya podido estar haciendo el gerente, que están apoyando los investigadores y que yo también apoyo porque ha venido a abrir una nueva etapa, yo no puedo apoyar estas actitudes porque ya no caben, ya no caben a día de hoy", ha aseverado.

Morant ha indicado que era consciente de que había una denuncia por acoso laboral interpuesta al gerente desde que el centro activó el protocolo, "desde el primer minuto". Sin embargo, ha puntualizado que ella "nunca" ha tenido acceso a la denuncia y "no había conocido los hechos que se relatan hasta ayer".

José Manuel Bernabé tomó posesión de su cargo como gerente el 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Juan Arroyo, quien fue cesado por el Patronato, junto a la entonces directora científica, María Blasco, por denuncias de mala gestión y "posibles irregularidades".