¿Tratar el cáncer de próstata en cinco días? Un estudio español confirma que "ya es posible"

Cuando se menciona la radioterapia, la mayoría de los pacientes imagina un tratamiento largo, con desplazamientos diarios al hospital durante varias semanas. Por eso, la posibilidad de completar la radioterapia del cáncer de próstata en apenas cinco sesiones continúa generando "sorpresa". Precisamente eso es lo que aporta el mayor estudio multicéntrico de estas características realizado hasta ahora en España, cuyos resultados acaban de publicarse en la revista científica europea Clinical and Translational Oncology.

La investigación, desarrollada en 12 centros de GenesisCare en España, ha analizado la evolución de 250 pacientes con cáncer de próstata localizado tratados mediante radioterapia estereotáctica corporal (SBRT). En el trabajo participaron 28 investigadores, junto a especialistas de instituciones nacionales e internacionales independientes de la compañía, lo que refuerza el rigor científico del proyecto.

Los resultados muestran que, tras dos años de seguimiento, el 96,4% de los pacientes mantenía la enfermedad controlada según los niveles de PSA, con una baja incidencia de efectos secundarios tardíos. "Cuando comenzamos a recopilar los datos ya intuíamos que podían ser relevantes, pero los resultados han superado nuestras expectativas", explica el doctor Sigfredo Elías Romero, oncólogo radioterápico, coordinador médico de GenesisCare Talavera de la Reina y primer autor del estudio. "Poder hablar con un paciente recién diagnosticado apoyándonos en cifras reales, con un control de la enfermedad del 96,4% a los dos años, cambia completamente la conversación y aporta una tranquilidad muy necesaria en ese momento".

Radioterapia de alta precisión en menos tiempo

La SBRT -también conocida como SABR- es una modalidad de radioterapia que emplea tecnología avanzada para dirigir la radiación con precisión milimétrica sobre el tumor, minimizando la exposición de los tejidos sanos circundantes. Esta exactitud permite concentrar el tratamiento en cinco sesiones, frente a las entre 20 y 39 que suelen requerir los esquemas convencionales.

En términos prácticos, el paciente completa el tratamiento en aproximadamente diez días, en lugar de los dos meses habituales. No se trata únicamente de reducir tiempos, sino de hacerlo manteniendo altos niveles de eficacia y seguridad clínica.

Un aspecto relevante del estudio es que el 99% de los pacientes recibió un gel espaciador entre la próstata y el recto, un procedimiento ambulatorio que separa temporalmente ambos órganos y disminuye la exposición del recto a la radiación. Este elemento, junto con sistemas de imagen que verifican la posición del paciente antes de cada sesión, contribuye a explicar los buenos resultados obtenidos.

“No se trata de hacer menos tratamiento, sino de hacerlo mejor”, señala el doctor Felipe Couñago, oncólogo radioterápico y director médico de GenesisCare España en Oncología Radioterápica e Investigación, además de coordinador del estudio. “La tecnología actual nos permite administrar en pocos días lo que antes requería semanas. Para el paciente significa menos interrupciones en su vida diaria y una menor carga emocional durante el proceso”.

Células cancerosas de próstata. / EPE

La supervivencia de cáncer de próstata alcanzó el 100%

Los pacientes incluidos en el estudio fueron tratados entre 2020 y 2023 y presentaban cáncer de próstata localizado, principalmente de riesgo intermedio, el perfil más frecuente en la práctica clínica habitual. Tras dos años de seguimiento, la supervivencia específica por cáncer de próstata alcanzó el 100%.

En cuanto a los efectos secundarios tardíos -una de las principales preocupaciones de pacientes y familiares-, los datos resultan especialmente favorables. Solo un 7,6% presentó síntomas urinarios que requirieron atención médica, un 1,2% complicaciones intestinales y un 14,3% alguna alteración de la función sexual. Además, cerca del 90% de los síntomas urinarios remitieron durante el seguimiento y más de tres de cada cuatro pacientes mantuvieron o recuperaron su función sexual.

"Las cifras reflejan lo que observamos cada día en consulta", apunta el doctor Romero. "Muchos pacientes terminan las cinco sesiones y preguntan si realmente el tratamiento ha concluido. Meses después, cuando comprueban que el PSA permanece controlado, el alivio es enorme".

Un trabajo que genera evidencia científica

El carácter multicéntrico constituye uno de los principales valores del estudio. La participación coordinada de 12 centros repartidos por toda España permitió aplicar protocolos comunes y analizar resultados que reflejan la práctica clínica real en el país, reforzando así la validez de las conclusiones.

Según el doctor Couñago, este modelo responde a una estrategia basada en el trabajo multidisciplinar y la generación de evidencia científica a partir de la experiencia asistencial diaria. "Que tantos equipos colaboren, compartan datos y publiquen conjuntamente requiere años de coordinación y confianza. Este estudio demuestra que es posible generar evidencia científica de calidad desde nuestro propio sistema sanitario".

Los investigadores subrayan que, aunque dos años de seguimiento constituyen un punto de partida sólido, el cáncer de próstata requiere evaluaciones a más largo plazo. Por ello, el seguimiento de los 250 pacientes continúa y ya se preparan nuevos análisis con periodos de observación más amplios.

"Seguiremos acompañando a estos pacientes y recogiendo datos durante los próximos años", afirma el doctor Romero. "En medicina, la confianza solo se construye con evidencia sostenida en el tiempo".