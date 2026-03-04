Felipe VI logra reunir a los hijos de la duquesa de Alba en la inauguración en Sevilla de la exposición 'Cayetana. Grande de España'

Hacía tiempo, mucho tiempo que no había una fotografía de todos los hijos de la duquesa de Alba juntos. La inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España', a la que ha asistido el rey Felipe VI este miércoles, ha servido para reunir a todos los miembros de un linaje que, además de formar parte de una de las familias entroncadas de lleno con la historia española, ha generado páginas y páginas para la crónica rosa de este país.

Bajo un cielo plomizo y con un cambio brusco en las temperaturas, el monarca ha recorrido el jardín que sirve de entrada hasta llegar el apeadero del Palacio de Dueñas, donde han esperado todos los hijos de Cayetana salvo Fernando, el cuarto de los hermanos, enfermo de cáncer, como comunió la propia familia hace unos meses. Uno por uno han saludado al monarca en el acto previo a la apertura oficial de una de las grandes muestras de la temporada que es también un homenaje a la más sevillana de las duquesas de las últimas décadas.

De cerca, si se atiende a la intrahistoria que muchos conocen, se podía intuir las heridas que casi todas las familias arrastran a la muerte de la cabeza de familia. De fondo, casi como testigo, estaba el impresionante Bentley que llevó a la duquesa como novia hasta el alta en su boda con su primer marido, Luis Martínez de Irujo, y que hasta ahora se guardaba en el Palacio de Liria. Como contó Eugenia, duquesa de Montoro, por la mañana, el histórico coche, uno de las grandes curiosidades de la muestra y una delicia para los coleccionistas, se ha conducido hasta Sevilla para la ocasión "parando cada 100 kilómetros". La pequeña de la duquesa, que es la comisaria junto Cristina Carrillo de Albornoz, contó también que el vestido color caldera que lucía era de su madre y quiso lucirlo en un día así como tributo a una mujer que también fue icono de moda y embajadora de los grandes modistos: de Lanvin a Dior, de Givenchy a Balenciaga, de Pertegaz a Tony Benítez. Muchos de estos trajes se pueden ver en la última estancia de la visita pública.

El rey, en familia

La exposición, organizada por la Fundación Casa de Alba que dirige el sevillano Álvaro Romero recorre, a través de más de 200 piezas, por la trayectoria íntima y pública de la aristócrata y supone un sugerente viaje no sólo por la vida de la duquesa sino también un recorrido por los principales nombres del arte, la cultura, la moda y la sociedad del siglo XX, de Jackie Kennedy a Miró, de Lola Flores a Dalí, de Zuloaga a Picasso. Además de una muestra que reúne múltiples piezas personajes de la duquesa y que han estado desde siempre en las estancias del palacio, como la fotografía firmada por su madrina, la reina Victoria Eugenia, bisabuela del rey, el retrato familiar de los Reyes con la pequeña Leonor o un busto del propio Felipe VI.

Para el rey Felipe, se trata de la primera visita de caracter oficial al palacio sevillano, el más querido por la duquesa, en una jornada que ha empezado por la mañana en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde ha firmado en el libro de honor, y que ha seguido con la visita a Aspace, una asociación sin ánimo de lucro con más de 45 años de trayectoria dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral.

Junto a los hermanos, han participado en la recepción al rey los nietos de la duquesa, Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, Amina y Luis, los hijos de Cayetano con Genoveva Casanova, además de su mujer, Bárbara Mirjan; Fernando Fitz-James Stuart, hijo mayor de Carlos, duque de Alba y heredero del título, y su mujer, Sofia Palazuelo. Además, Eugenia estuvo acompañada de su marido, Narcís Rebollo, director de GTS, la mayor agencia de representación de artistas latinos. Llamó la atención especialmente la presencia en esta reunión de Alfonso Díez, el tercer y último marido de la duquesa, y, sobre todo, de Jacobo, conde de Siruela, junto a su mujer, Inka Martí, ambos editores del sello Atalanta y muy poco dados a participar de la exposición pública que viene aparejada desde siempre a esta familia.

La representación institucional ha sido amplia en este acto: el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas -que ha departido en los minutos previos con el duque de Alba-, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los tenientes de alcalde Juan Bueno y Manuel Alés, el presidente del Parlameto de Andalucía, Jesús Aguirre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.