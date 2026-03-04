Sara Fernández

La reina Letizia arropa Sonsoles Ónega en la despedida de su padre: "Vengo a dar un abrazo a mi amiga"

La reina Letizia ha acudido a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, "un profesional al que todos nos queríamos parecer" cuando estudiábamos periodismo en los años 90, ha señalado al llegar a la Casa de Galicia de Madrid donde se ha instalado el velatorio.