Javier Vendrell Camacho

Madrid sale a las calles en el 8M contra la violencia machista, la guerra y el retroceso en derechos

Miles de mujeres tiñeron de violeta las calles de Madrid este 8M, denunciando la violencia machista y reivindicando derechos, con un mensaje compartido: el feminismo se aprende y se actualiza con cada generación. Más información