Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 9 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 44, 3, 42, 26, 7, 39. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8416993, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
  2. La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
  3. Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
  4. El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
  5. Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
  6. Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab
  7. Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
  8. El PSOE de Badajoz denuncia que el histórico puente de Palmas se ha quedado sin iluminación artística

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Las 5 razones por las que merece la pena (y mucho) suscribirse ahora a Movistar Plus +

Las 5 razones por las que merece la pena (y mucho) suscribirse ahora a Movistar Plus +

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Vídeo | Declaraciones de José Duarte, abogado de los dos hermanos investigados por el caso de Francisca Cadenas

Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la ONU

Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la ONU

Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos piden llevar la memoria a las aulas: "La violencia nunca es la solución"

Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos piden llevar la memoria a las aulas: "La violencia nunca es la solución"

Sumar señala las lagunas del currículo extremeño: menos animales, menos biocentrismo, menos cuidado del entorno

Sumar señala las lagunas del currículo extremeño: menos animales, menos biocentrismo, menos cuidado del entorno
Tracking Pixel Contents