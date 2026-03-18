Atacan con pintadas antifascistas un "bar patriota" recién abierto en Oviedo

La fachada de la vinatería Reconquista de Oviedo, el denominado “bar patriota” abierto hace apenas dos semanas por la hostelera Rosa Priede en la calle Campomanes, amaneció el pasado lunes con varias pintadas antifascistas en su fachada. En concreto, aparecieron dos mensajes realizados con pintura negra en los que podía leerse “Fascistas fuera” y “zona antifa”, además de una hoz y un martillo pintados en color rojo. Los hechos sorprendieron a la emprendedora, que acaba de poner en marcha este nuevo negocio tras más de 17 años de experiencia en el sector de la hostelería.

Según explica la propietaria, la limpieza de las pintadas se realizó esa misma noche. La hostelera asegura que no es la primera vez que su local sufre actos de este tipo: “Por ahora no sé si volverá a repetirse. Ya habían puesto pegatinas de Asturias pro Palestina. Es una situación incómoda porque al final la responsable de la fachada soy yo y tengo que llamar al Ayuntamiento para limpiarlo", indica sobre lo que considera una falta de respeto y educación. "Nosotros no vamos a ensuciar la casa de los demás ni perder el tiempo”, apunta.

Rosa Priede posando la mañana de este miércoles en su bar de la calle Campomanes. / L. B.

El establecimiento abrió sus puertas hace un par de semanas y está concebido como un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en general, a la identidad española. Todos los elementos decorativos del local giran en torno a ese concepto. En el interior pueden verse maniquíes con uniformes de la Guardia Civil o de la Policía Local, además de cuadros, banderas y referencias históricas relacionadas con los Tercios o con la monarquía asturiana. También hay guiños a otras tradiciones de la región, como la minería.

La moda de llamar "facha"

Preguntada por las críticas y por el uso del término “facha” contra el establecimiento, la propietaria resta importancia al calificativo. “Lo de llamar ‘facha’ está de moda. Te lo llaman por llevar una pulsera. Ni me asusta ni me sorprende. Si ser facha es ser español y sentirse orgulloso es eso, lo llevo a mucha honra", afirma la hostelera.

La idea de abrir un local con esta temática llevaba años rondándole la cabeza. “Ya la tenía en mente desde 2020, durante la pandemia, pero al final siempre lo vas dejando. Ahora surgió el local y decidí hacerlo realidad, buscando también el reconocimiento a los cuerpos del Estado”, explica.

Priede cuenta además con una vinculación personal con el ámbito militar y de seguridad. "Tengo familia vinculada a los cuerpos y desde pequeña siempre me gustó el mundo militar”, comenta.

Antes de emprender este nuevo proyecto, la hostelera acumuló una larga trayectoria en el sector. “Llevo 17 o 20 años trabajando en hostelería. He estado en muchos sitios de Llanes, en restaurantes como La Campana, La Gruta, eventos y fiestas. Entre el trabajo de día y de noche me conoce mucha gente”, asegura.

En estas primeras semanas de actividad, afirma que la acogida está siendo positiva. “Va muy bien. Los vecinos y la gente de alrededor están muy pendientes”, señala.

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Gran parte de la decoración del local ha sido elaborada por la propia propietaria. “He rediseñado muchas imágenes, buscando referencias y mandándolas a imprimir. También hay banderas que he comprado y otras cosas que me han cedido, como algunos uniformes de cuerpos de seguridad”, explica.

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