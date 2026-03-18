Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por la deuda de sus padres

La niña que esta semana ha sido expulsada de un comedor escolar en Alicante podrá volver a comer en su colegio sin problemas hasta mayo. Una mujer ha pagado la deuda que arrastraba la familia de la alumna, razón por la cual el centro educativo decidió denegar el servicio de comidas a la escolar de nueve años.

La vecina, cuya identidad quiere mantener en el anonimato, ha abonado a primera hora de este miércoles los casi 400 euros que los padres tenían pendiente desde noviembre, así como las cuotas del presente mes y de los dos próximos, después de que la madre de la pequeña denunciara a Información la decisión que había tomado el colegio Nuestra Señora del Remedio.

"Me ha sorprendido mucho la solidaridad de esta persona, estoy muy agradecida", afirma Dolores García, la progenitora de la niña, quien asegura que en la tarde de este martes recibió la llamada de la mujer trasladándole su indignación por lo sucedido en este centro religioso-concertado y ofreciéndole su ayuda.

"No quería haber llegado a este punto, lo único que pedí al centro era poder pagarlo poco a poco, porque acabamos de encontrar un trabajo después de meses en el paro", agrega la madre, quien todavía sigue lamentando el trato recibido en el colegio hacia su niña al haberle cerrado las puertas del comedor, con el consiguiente impacto emocional para ella, y "ante la falta de empatía con nuestra situación económica". Tras la ayuda recibida, la madre respira aliviada, pero, sobre todo, con mucha gratitud, y dejará a comer a la niña en el comedor el viernes, ya que hoy no ha acudido al colegio al tener una cita médica.

Me ha sorprendido mucho la solidaridad de esta persona, estoy muy agradecida Dolores García — Madre de la alumna

En paro casi dos años

La familia ha estado prácticamente dos años sin empleo, trabajando fines de semana cobrando 500 euros y también de baja el padre tras sufrir un accidente, según Dolores García. Tienen cuatro hijos a su cargo, pero, además de la niña, solo acude otro al colegio que cursa Secundaria, que no se queda a comer. Uno de los grandes inconvenientes es que la alumna a la que le han denegado el comedor en el colegio tan solo recibía una beca parcial de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana, por lo que los progenitores tenían que abonar la mitad de la cuota al colegio.

"Mi marido empezó a trabajar hace poco y yo igual, no les debo nada más, únicamente las cuotas del comedor desde noviembre y una parte atrasada del pasado curso. Nos ofrecimos a pagar 100 euros porque más no podemos por ahora, pero nos dijeron que no", relata indignada Dolores García, la progenitora de la niña, quien asegura que también han estado recibiendo la ayuda de una asistenta social para poder hacer frente al pago de la luz y el agua debido a su falta de estabilidad laboral.

La niña solo recibe una beca parcial de la Generalitat y la mitad del comedor la pagan los padres

Por su parte, el director de Nuestra Señora del Remedio ha defendido haber estado llamando a la familia para buscar "un punto en común", como por ejemplo, el fraccionamiento de las cuotas, y que le abonaran "al menos" el pago de 160 euros este mes, pero aseguró que nadie fue a hablar con ellos en cuatro meses, además de reconocer que para el centro también era una "situación incómoda".

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El responsable del centro educativo también justificó que pidieron a la familia que gestionaran un informe de vulnerabilidad con Servicios Sociales o con Cáritas para que pudieran hacer frente a la cuota del comedor. "Nosotros ponemos facilidades a los que lo necesitan, entendemos la situación de las familias, pero tienen que entender que se está generando una deuda cada vez más grande", agregó este martes.

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