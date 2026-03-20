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Miles de musulmanes celebran el fin del Ramadán en la Gran Mezquita de La Meca

Miles de musulmanes celebran el fin del Ramadán en la Gran Mezquita de La Meca

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Miles de musulmanes celebran el fin del Ramadán en la Gran Mezquita de La Meca

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Miles de fieles musulmanes se han congregado este viernes para celebrar las oraciones del Eid al-Fitr en la Gran Mezquita de La Meca, Arabia Saudita, que marca el final del Ramadán de este año en el país. Más información

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