Miles de musulmanes celebran el fin del Ramadán en la Gran Mezquita de La Meca
Miles de fieles musulmanes se han congregado este viernes para celebrar las oraciones del Eid al-Fitr en la Gran Mezquita de La Meca, Arabia Saudita, que marca el final del Ramadán de este año en el país. Más información
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