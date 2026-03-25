Situación de emergencia en Gran Canaria por la borrasca Therese y alerta en Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera

El Gobierno de Canarias ha actualizado esta madrugada la situación de emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, en Gran Canaria mientras ha activado la de alerta en Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta, según informa el Ejecutivo autonómico en su página web.

Estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (Peinca), ha explicado el Gobierno de Canarias.

La proximidad con el centro de la borrasca

La situación de emergencia -la más alta en la escala de riesgos que maneja Protección Civil- ya estuvo en vigor en la mañana del martes en Gran Canaria, durante el episodio que descargó en pocas horas más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla.

Al comienzo de la tarde las precipitaciones fueron disminuyendo y se pudo rebajar el aviso al grado de alerta.

Sin embargo, la actividad convectiva generada por la borrasca Therese llevó a declarar de nuevo la emergencia en Gran Canaria y la situación de alerta en Tenerife.

Según ha detallado el Gobierno de Canarias, a lo largo de este miércoles las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por todo el archipiélago.

Las lluvias descargan más de 20 litros/m2

De hecho, las lluvias han descargado esta madrugada más de 20 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de La Palma y Tenerife, conforme a la información que publica la Agencia Estatal de Meteorología.

Hasta las 7.00 de la mañana, los dos registros más altos corresponden a los dos observatorios astronómicos de Canarias, en las cumbres de La Palma y Tenerife: 117,6 litros en el Roque de los Muchachos y 84,2 en Izaña.

En cuanto a la jornada del martes, el récord corresponde al observatorio del Roque de los Muchachos, donde llovió en 24 horas el equivalente a 242,8 litros de agua por metro cuadrado.

Riesgo de más inundaciones

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se están registrando acumulados importantes en 12 horas, habiéndose observado cantidades de 60 mm en 1 hora en la zona de Tacoronte, y de 30 mm en 1 hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava, y se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este.

Diez comunidades en aviso

Además de todo esto, diez comunidades autónomas están hoy en aviso por viento, oleaje, lluvia y nieve, de las cuales dos se encuentran en nivel naranja (riesgo importante); se trata de Cataluña, por olas de hasta 10 metros además de rachas de hasta 120 kilómetros por hora, y Castellón (Comunidad Valenciana) por vientos muy fuertes.

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