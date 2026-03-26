Sara Fernández

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia

La joven creció en centros de acogida desde los 13 años. Presentó problemas mentales, como un trastorno límite de personalidad desde muy pronto. En octubre de 2022, sufrió una agresión sexual múltiple e intentó suicidarse. Como consecuencia, se quedó parapléjica. No puede moverse de cintura para abajo y sufre fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. Más información