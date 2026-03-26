Víctimas del incendio de Campanar intentar reabrir la causa y apuntan al material de la fachada

Parece que no todo está perdido en el caso del incendio del edificio de Campanar, que se cobró la vida de una decena de personas en febrero de 2024. Aunque el juzgado había decretado el archivo de la causa por no encontrar la comisión de delito alguno en el origen del fuego, los familiares de varias víctimas mortales han pedido ahora la reapertura de la causa tras hallar nuevos indicios basados en un informe pericial que los abogados han presentado al juez.

En un escrito presentado a la plaza 9 del Tribunal de Instancia de Valencia, los representantes de los afectados recuerdan que el propio auto de sobreseimiento dejaba abierta la posibilidad de retomar la investigación si aparecían nuevos elementos. A partir de esa premisa, los familiares sostienen que han continuado investigando por su cuenta y aseguran haber hallado nuevos datos relevantes. En este sentido, ponen el foco en el comportamiento del material de la fachada, al considerar que “no es posible que el revestimiento de fachada cumpliera la normativa de aplicación cuando éste se comportó como gasolina sólida” , en contra de lo que cabría esperar de un sistema constructivo sometido a estándares de seguridad contra incendios.

El núcleo de la petición se apoya en un informe pericial elaborado por una especialista en seguridad contra incendios, que, según el escrito, pone de manifiesto carencias importantes en la investigación realizada hasta la fecha. De hecho, subrayan que en la causa “no existe ningún informe pericial […] realizado por especialistas en seguridad contra incendios” , cuestionando así el alcance de las conclusiones que llevaron al archivo.

Entre los aspectos señalados, el dictamen apunta a posibles incumplimientos normativos en los materiales utilizados en la fachada y a discrepancias técnicas no aclaradas durante la instrucción. En concreto, los recurrentes destacan que “no está acreditada que la reacción al fuego del material empleado […] satisficiera la normativa de aplicación” , así como diferencias en el espesor de los paneles que podrían haber influido en la propagación del incendio.

A la vista de estas conclusiones, las familias solicitan la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de la perito autora del informe, la obtención de certificados técnicos y la realización de ensayos adicionales sobre los materiales empleados en el edificio.

Asimismo, justifican el tiempo transcurrido desde el archivo de la causa aludiendo a la complejidad de recabar pruebas en un contexto de especial vulnerabilidad emocional. Según explican, “el encargo de dicho informe pericial no es una cuestión fácil de gestionar cuando los familiares […] están en situación de vulnerabilidad emocional” .

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El escrito también invoca doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de agotar las líneas de investigación en casos con resultado de muerte, defendiendo que las nuevas diligencias propuestas pueden conducir a la determinación de responsabilidades penales. Por todo ello, los recurrentes interesan que el juzgado deje sin efecto el archivo y continúe la investigación, al considerar que las nuevas evidencias aportadas justifican plenamente la reapertura del procedimiento.