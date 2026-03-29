Incendio
El incendio a los pies de Sierra Espuña, en Murcia, queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
La Comunidad ha activado el Plan Infomur en Nivel 2, destinado a incendios forestales de alta gravedad
José Arrondo
Sierra Espuña, una de las joyas medioambientales de la Región de Murcia, ha sido cercada por las llamas debido a un incendio que se ha declarado a media mañana del domingo, propagado rápidamente por las fuertes rachas de viento presentes en la zona. A última hora del día, el balance es de 400 hectáreas de terreno forestal afectadas por las llamas. La zona exacta donde se ha originado el incendio no pertenece al Parque Natural. Más concretamente, en las cercanías de una zona conocida como El Llano de las Cabras, perteneciente al término municipal de Aledo.
El Presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado que el incendio se encuentra estabilizado y que 40 efectivos de la UME seguirán trabajando durante la noche.
Francisco Lucas, Delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha anunciado la autorización para que la UME intervenga. "Los medios se encuentran de camino", ha publicado en la red social X.
El Parque Regional de Sierra Espuña, altamente conocido y su entorno es el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia en tener el certificado de Carta Europea de Turismo Sostenible
Protección Civil ha pedido a la población que evite transitar entre Aledo y Zarzadilla de Totana para no dificultar la labor de los equipos de emergencia.
A las 11:42 horas, se recibía el aviso inicial informando sobre el comienzo de un incendio en Sierra Espuña, concretamente en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras.
Por las dificultades que están teniendo los equipos desplazados al sitio, se ha activado el Plan Infomur de Emergencias en nivel 2 —este nivel se activa cuando se considera que el incendio forestal es de alta gravedad, requiriendo la incorporación de medios estatales extraordinarios no asignados inicialmente—.
Concretamente, en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. Ante el riesgo de propagación, se activó un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos de los parques de Lorca, Alhama y Totana.
En el despliegue se han utilizado dos helicópteros. También están presentes brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y bomberos. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado su existencia, así como el seguimiento por parte de la Comunidad Autónoma para ver su evolución. También se ha mostrado, a través de la red social X (antes Twitter), atento a la situación el delegado del Gobierno, Francisco Lucas que ha aprovechado para comunicar el desalojo de un grupo scout en la Finca Caruana.
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