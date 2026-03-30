Marisa Caldera | “El Gran Teatro cumple cien años y dirigirlo es una emoción que me acompaña cada día”

¿Qué significa para usted dirigir el Gran Teatro en su centenario?

El Gran Teatro de Cáceres cumple cien años y acompañarlo en este momento tan especial es, para mí, un privilegio que se vive desde la emoción más profunda. Es un lugar unido a la vida de la ciudad, a sus recuerdos, a sus sentimientos, y sigue latiendo hoy como una parte esencial del corazón cultural de Cáceres. Dirigir el Gran Teatro en su centenario es algo que afronto con respeto, gratitud y mucho cariño. Este teatro no es solo un edificio ni un escenario: es un espacio lleno de vivencias compartidas, donde se han cruzado historias, silencios, aplausos y emociones que forman parte de la memoria íntima de muchas generaciones.

¿Qué quiere que viva el público esa noche y qué relato del Gran Teatro le gustaría dejar grabado?

La gala ‘100 años a tu lado’, que se celebrará el 23 de abril, justo el día en que el teatro cumple un siglo, quiere ser una noche para compartir esa historia común. Me gustaría que quienes se sienten en sus butacas sientan que este teatro también forma parte de su propia vida. Que sea una noche para emocionarse, para agradecer y para celebrar juntos todo lo vivido, sintiendo que el Gran Teatro sigue acompañando a la ciudad con cercanía y verdad.

¿Cómo se equilibra la ambición artística con la necesidad de abrir el teatro a toda la ciudad?

La programación del centenario, que se extiende de abril a noviembre, nace desde la escucha. Escuchar al público, comprender sus gustos, sus deseos y su forma de sentir la cultura es esencial. Queremos ofrecer propuestas variadas y de calidad, pero siempre accesibles y cercanas, para que todos se sientan parte del teatro.

¿Qué Gran Teatro quiere impulsar para los próximos 10 años?

Mirando al futuro, deseo un Gran Teatro que siga siendo fiel a su esencia y que avance con naturalidad. Un teatro cercano y sensible, que respete su historia, que acoja nuevas formas de creación, que impulse la educación y el talento local, y que siga siendo un referente cultural y emocional para Cáceres.

¿Qué le gustaría hacer sentir al público con la programación del centenario?

Me gustaría que cada propuesta conecte con emociones, con recuerdos y con nuevas experiencias. Que todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, se sientan parte de este espacio. Que el teatro siga siendo un lugar donde la cultura se viva con alegría, curiosidad y cercanía.

¿Qué barreras ha encontrado usted en su trayectoria y qué le diría a una mujer joven que sueña con dirigir un espacio cultural?

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A lo largo de mi trayectoria he encontrado dificultades, como ocurre en cualquier camino, pero siempre he intentado responder a ellas con constancia, trabajo y amor por lo que hago. Creo que cuando se actúa con honestidad y sensibilidad, incluso los momentos más complejos encuentran su sentido. A quienes sueñan con dedicarse a este ámbito les diría que confíen en su vocación, que sigan adelante con ilusión y que nunca renuncien a sus sueños. La cultura necesita miradas cuidadosas y constantes, hechas desde el corazón.