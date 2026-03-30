Los neuropediatras alertan de un aumento de casos de 'autismo digital', niños con síntomas similares al TEA por el abuso de pantallas

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) alerta este lunes de un aumento de casos en las consultas de Neuropediatría de un fenómeno, el 'autismo digital', un término que, aunque no constituye una categoría diagnóstica oficial, sí describe a niños que presentan síntomas similares al Trastorno del Espectro Autista (TEA) en relación con un uso abusivo de dispositivos electrónicos a edades tempranas.

Según explica la coordinadora del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la SENEP, Begoña Huete, este "uso sin medida" de las pantallas interfiere en los procesos más importantes del neurodesarrollo, relacionados con la interacción social recíproca. "Los niños que pasan largas horas frente a los estímulos digitales pueden mostrar una falta de respuesta al nombre, escaso contacto ocular, y una preferencia por el aislamiento, que imitan a las conductas autistas", advierte.

Distinguir entre un trastorno del espectro autista de base neurobiológica y el impacto del abuso digital es fundamental

Distinguir entre un trastorno del espectro autista de base neurobiológica y el impacto del abuso digital es fundamental, apunta. La neuropediatra recuerda que el cerebro infantil requiere de la interacción humana, del cara a cara, para aprender no sólo el lenguaje expresivo, sino también la pragmática del lenguaje, la atención conjunta, y la regulación emocional.

'Retraso' en el desarrollo

"Cuando estos estímulos naturales son sustituidos por una pantalla, lo que vemos es un ‘retraso’ en el desarrollo de las áreas prefrontales que, afortunadamente, en muchos casos puede revertirse retirando las pantallas, y a través de programas de estimulación", remarca la doctora Huete.

La coordinadora del GT de Trastornos del Neurodesarrollo recuerda que el TEA es una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica, que se manifiesta fundamentalmente a través de dificultades persistentes en la comunicación social y en la interacción, así como por la presencia de patrones de comportamiento, intereses, o actividades restrictivas y repetitivas. En España, se estima que el autismo afecta a 1 de cada 100 personas, lo que implica una población de aproximadamente 500.000 personas.

Aumento de casos

La neuropediatra pone sobre la mesa el aumento progresivo de los diagnósticos de TEA durante las últimas dos décadas, un incremento que, tal y como precisa, no responde a un único factor etiológico, sino a una compleja interacción de factores clínicos, diagnósticos y sociales".

Los especialistas han perfeccionado su capacidad de observación clínica, lo que permite identificar signos que antes se atribuían a otros trastornos del aprendizaje o del lenguaje. "Los padres y educadores están hoy en día más alerta ante las señales de riesgo, lo que ha reducido la edad media de sospecha, aunque el diagnóstico final sigue estando en torno a los 4- 5 años", puntualiza.

Evaluación multidisciplinar

Dice que el diagnóstico del TEA es fundamentalmente clínico a través de los criterios DSM-V, pero necesita un proceso riguroso para descartar comorbilidades y establecer una etiología cuando sea posible: "Es el neuropediatra el encargado de dicho proceso realizando una evaluación multidisciplinar, que incluye: la historia clínica detallada, la observación del comportamiento, y la exploración física y neurológica minuciosa, buscando estigmas cutáneos, rasgos dismórficos que sugieran síndromes genéticos, o alteraciones en el perímetro cefálico".

La solicitud de pruebas complementarias debe ser "racional y orientada por la clínica", señala la neuropoediatra que resalta que, en la actualidad, se disponen de estudios genéticos que permiten identificar una causa en algunos casos. "El coordina la derivación a otros especialistas como logopedas, psicólogos, y terapeutas ocupacionales, asegurando un plan de acción coherente y basado en la evidencia", añade.

Falta de recursos

La doctora Huete llama la atención, también, sobre la falta de recursos en la atención al TEA. En España, dice, la fragmentación administrativa de este proceso provoca "desigualdades inaceptables entre comunidades autónomas", de forma que cada región regula sus servicios con criterios, presupuestos, y tiempos de espera diferentes, y donde "la falta de recursos es una queja constante de las familias también".

"A partir de los seis años se produce un vacío de recursos, debido a la finalización de los servicios públicos de atención temprana, lo que puede dejar a las familias en situación de vulnerabilidad si no disponen de medios económicos para acceder a las terapias privadas", insiste Huete.

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La especialista critica finalmente la existencia de pseudoterapias que prometen la 'cura' del autismo. "El TEA es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico que acompaña a la persona durante toda su vida. La administración de supuestos medicamentos, dietas extremadamente restrictivas, o de terapias de quelación o desparasitación carecen de evidencia científica, pero además pueden ponen en riesgo la integridad física de los niños", zanja.

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