“Es importante que las nuevas generaciones vean que el acceso a puestos directivos depende de la preparación y no del género”

Puebla de Sancho Pérez, Málaga y ahora Badajoz. ¿Qué le hizo desarrollar en la región su proyecto de vida?

De pequeña, mi madre me llevaba, junto a mis hermanos, desde Puebla de Sancho Pérez a Badajoz al conservatorio. Badajoz se convirtió en un lugar central en mi vida, no solo para estudiar música, sino también para cursar mis estudios universitarios. Trabajar en el conservatorio en el que me formé ha sido muy satisfactorio y un auténtico proyecto de vida. Aquí puedo aportar lo que he aprendido y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de músicos.

¿Se imaginaba que dirigiría el conservatorio en el que estudió?

Nunca lo imaginé. Mi padre era músico autodidacta. Sus padres no le permitieron formarse porque en aquella época la carrera de músico no se concebía como tal. De ahí surgió la idea de que sus hijos estudiasen música. Fue mi madre la que puso en marcha ese proyecto. Con gran esfuerzo y perseverancia nos trasladaba al conservatorio de Badajoz. Fue increíble su visión. Cuando nadie conocía que la música era una carrera profesional, ella vio clara la salida que en un futuro podía tener. Gracias a ellos, la música ha sido una parte fundamental en mi vida.

Cada vez vemos a más mujeres ocupando puestos directivos en el ámbito profesional de la música. ¿Qué supone?

Más que diferencias, destaco la riqueza que aporta la diversidad en los equipos de trabajo. Las mujeres aportamos talento, preparación y una gran capacidad de gestión. Lo importante es que las nuevas generaciones crezcan viendo que el acceso a estas responsabilidades depende del esfuerzo y la preparación, no del género.

Seguimos conociendo más los nombres de compositores masculinos. ¿Cómo revertir esta situación?

Durante años, la historia de la música se ha contado poniendo el foco en compositores hombres, dejando en un segundo plano a la mujer. Ha habido compositoras históricas cuyas obras no siempre recibieron la visibilidad que merecían. En España tenemos a María Rodrigo o Carmen López Peña. Trabajaron con gran talento y todavía no ocupan el lugar que les corresponde en la memoria musical colectiva.

Desde los conservatorios tenemos la responsabilidad de visibilizar a las compositoras, programar sus obras y mostrar a nuestro alumnado que la música contemporánea es un campo en el que las oportunidades y el reconocimiento son para todas las voces, sin distinción de género.

Estudiar música requiere años de preparación y dedicarse profesionalmente a ella es complicado. ¿Qué le dice al alumnado?

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La música es un camino exigente, requiere disciplina, constancia y horas de trabajo. Pero también es profundamente enriquecedor. Mi compromiso es seguir impulsando una formación rigurosa y de calidad, apoyando a cada alumno para que descubra y desarrolle su talento. La música forma tanto a músicos como a personas.