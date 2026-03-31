“Empecé a investigar sobre cosmética natural porque no quería utilizar productos artificiales en la crianza de mis hijos”

Mujer, artesana y emprendedora. ¿Cómo decidió dar el paso y hacer realidad “Experiencias del Guadiana”?

En 2012, a raíz del nacimiento de mis hijos, empecé a investigar sobre cosmética natural, sobre jabones naturales, porque no quería ponerles productos artificiales. Yo trabajaba en otras cosas. Asistí a cursos para formarme y fui aprendiendo. Al principio fabricaba jabones para mí y para regalar a mis amigas. A raíz de la pandemia y al percibir que a la gente le gustaba lo que hacía decidí hacer el proyecto realidad.

Elabora jabones artesanales con productos naturales e innovando mezclando materiales como la lana de oveja. ¿Cómo ha logrado abrirse hueco en un mercado donde la demanda de productos para el cuidado corporal es tan extensa?

Me interesé por la lana cuando daba lactancia materna. Mi abuela me decía cuando me salían estrías en el pecho que me diera con lana. Al principio me pareció una locura, pero al comprar mi primer ovillo observé que ésta tiene lanolina y que es muy beneficiosa para la piel. Fue entonces cuando decidí aplicarlo a los jabones. Al final sustituyes una esponja sintética por otra compostable y biodegradable, alargas la vida útil del jabón y, además, aportas lanolina a la piel. Para elaborar los jabones utilizo siempre aceites esenciales, plantas en seco o infusionadas o aceites vegetales. Es un aporte más al cuidado corporal.

Participa en ferias por toda la región, ¿son suficientes o cree que se podría poner en marcha alguna otra iniciativa?

Hay bastante oferta y asociaciones potentes. Creo que se pone en valor nuestro trabajo, pero al final dependes de que la gente vaya a los mercados. Formo parte de la Asociación de Mujeres Artesanas “A mano sin prisas” y contamos también con el apoyo y la ayuda de Fademur, una asociación de mujeres del ámbito rural.

Como decía forma parte de la Asociación de Mujeres Artesanas “A mano sin prisas”, ¿por qué crear este colectivo?

Éramos todas mamas que estábamos criando a nuestros pequeños. Nos juntábamos en el desayuno y cada una contaba lo que sabía hacer. Un día decidimos hacer una asociación para que todas tuviéramos un registro de lo que hacíamos. Poco a poco fuimos haciendo mercados y desde el Ayuntamiento de Mérida se nos comenzó a tener en cuenta. Hoy participamos en muchos eventos como la Noche del Patrimonio o el Festival Internacional de Teatro Clásico. Somos dieciocho mujeres de diferentes sectores como la bisutería, la miel, el textil…

Ha dado el paso de abrir un establecimiento propio en el que compartir experiencias y ofrecer formación ¿Cómo ha sido la respuesta?

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Buena. Voy poco a poco. Lo abrí en julio e intento hacer dos talleres al mes de fabricación de jabones, de tapices con fieltro de lana… También he empezado a ofrecer el espacio para celebrar cumpleaños aprendiendo a elaborar jabones.