“Me gusta hablar desde diferentes medios y soportes, mezclando nuevas tecnologías con técnicas tradicionales”

Ha sorprendido su apuesta por sacar el arte a la calle. ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué objetivo se planteó?

Estudié Comunicación Audiovisual y la creación de vídeos está intrínseca en mi arte. Me fijé en que el contexto de fuera lo podía poner en relación con la obra. Fue el primer paseo que hice: pensé que el atardecer de Badajoz quedaría bien en un vídeo enseñando mi obra. Me llamaba mucho la atención grabar ese preciso momento y poner la obra en relación con él.

Comencé a hacer una colección de ruinas, del paso tiempo. Mi idea era hacer fotografías de los cuadros en lugares abandonados. Pero evolucionó y empecé a poner la obra en relación con lugares de Badajoz que me interesan o tienen valor, con el patrimonio.

Practica un arte en movimiento. Pintó en directo durante el homenaje a Robe Iniesta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué supone para una artista exponer el proceso de creación?

Fue una experiencia bonita dentro de la dureza y sensibilidad del momento. Cuando pintaba la sala estaba en silencio y escuchaba a gente llorar. Fue un honor realizar un homenaje al artista desde el propio arte.

Supone una forma de democratizar, de poder enseñar lo que no se han querido mostrar. Lo veo como una práctica didáctica, me apasiona enseñar y todo lo que sea abrir los procesos. Es en ellos cuando te planteas solventar errores y en su resolución la creatividad aumenta.

Ha confesado que de pequeña quiso ser escritora. ¿Ha podido sacarse esa espinita? ¿Se plantea aunar ambas pasiones?

No, pero me gustaría hacerlo. Voy poco a poco. Soy muy meticulosa. Sí me he planteado aunar ambas. Lo practico mucho. En la colección de “Ruinas” cada cuadro tenía una historia. Me gusta narrar y siempre intento encontrar un ecosistema o mundo paralelo donde expresar nuevas historias y discursos. Lo hago a través de una técnica multidisciplinar donde mezclo pintura, escritura y audiovisual.

No fue hasta 2020 cuando decidió dejar de pintar en blanco y negro y pasarse al color. ¿Qué supuso ese cambio?

Fue un paso más hacia la madurez. Me centraba en el blanco y el negro por el recurso que utilizaba: el bolígrafo. Era más económico. Pasar al color suponía una inversión mayor y ello conllevaba que estaba en un momento de más madurez, de dedicar más tiempo y dinero a esto y enfrentarme a otro paradigma. No solo pasaba al color, también al pincel. Empecé a cogerlo en 2020, en la pandemia.

¿Por qué aunar el arte contemporáneo con las ruinas del pasado? Algo que vemos en sus últimos proyectos.

Intento apoyarme en la narrativa transmedia, en el uso de distintos medios para contar una historia. Me gusta hablar desde diferentes medios y soportes, mezclando las nuevas tecnologías con las técnicas tradicionales.

Ha estado en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCO. ¿Cómo ha sido?

Hemos ido varios artistas a través de una línea propuesta por la Diputación de Badajoz y hemos hablado de “La Raya”. He mostrado seis piezas sobre ésta desde un punto de vista simbólico y material. Están articuladas a través de la estética del azulejo portugués y representan la mitología rayana.

¿Siente que se reconoce el talento de jóvenes artistas en Extremadura? ¿Le gustaría quedarse o salir fuera?

He tenido la oportunidad de irme a ARCO porque me la ha dado mi región. Me siento muy acogida por los medios. Veo mucho apoyo institucional y noto que hay mucho interés en mi obra en los pueblos.

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Al ser una comunidad pequeña, se queda en la exhibición. La mayoría de las obras que vendo van para afuera. Lo suyo es tener una identidad arraigada en tu región, pero con la posibilidad de salir fuera. Aquí me puedo permitir un estudio que en Sevilla o Madrid no. Gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías mis obras pueden estar en cualquier sitio.