¿Imaginaba que llegaría a ser la representante de las y los autónomos de su región a través de ATA?

En absoluto. Es cierto que siempre me ha gustado el mundo asociativo porque lo entiendo como palanca de cambios y mejoras, pero no podía imaginar ser la representante de ATA en mi región.

¿Qué la impulsó a tomar ese camino?

Empecé, junto con mi socia, a llevar la asesoría jurídica de la organización y una cosa llevó a la otra. Cada vez fui implicándome más, porque padecía en primera persona todas las desigualdades que sufría un colectivo olvidado, al que no se escuchó hasta que se unió.

En este tiempo ha sido testigo de la incorporación de la mujer al trabajo autónomo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué debe seguir cambiando?

El Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres supusieron un punto de inflexión para la equiparación de derechos y prestaciones entre trabajadoras autónomas y asalariadas. Pero aún queda mucho camino por recorrer.

Encontramos especiales dificultades desde que iniciamos nuestras actividades hasta que nos jubilamos, como la falta de cultura emprendedora, las barreras de acceso a la financiación de ideas, la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar o la brecha digital de género.

Las administraciones públicas tienen que seguir apostando por favorecer el acceso al mercado laboral a través del autoempleo en condiciones de igualdad con programas y ayudas.

¿Qué medidas defienden desde ATA para propiciar que más mujeres emprendan?

En primer lugar, es clave que se trabaje el emprendimiento con perspectiva de género desde edades tempranas y dentro de las aulas. Igualmente, que existan ayudas públicas para el inicio de actividad porque las mujeres tienen mayores problemas para acceder a financiación bancaria, lo que evidencia que persisten estereotipos de género en los procesos de concesión de préstamos.

Que se avance en corresponsabilidad y se adopten políticas públicas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, empezando por ayudas económicas para sufragar los costes salariales de las personas que nos sustituyen durante el último trimestre de embarazo y los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor. Además, y en aras a equipararnos con las trabajadoras por cuenta ajena, que estos periodos de descanso se incrementen en 15 días en atención a la lactancia.

Ha sido designada vocal de ATA en la Junta Directiva de CEOE ¿cómo afronta esta nueva responsabilidad?

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Afronto esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad. El objetivo es trasladar las dificultades que tiene el colectivo autónomo y ponerlo en valor para que, en todas las mesas de diálogo y negociación, se tengan en cuenta las particularidades, la heterogeneidad y la importancia del trabajo por cuenta propia.