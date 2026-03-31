“En Extremadura la solidaridad es una forma de vida y las mujeres están en primera línea cuando se trata de ayudar”

Concejala, teniente de alcalde, delegada del Gobierno y ahora presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz y de la Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (FEXAMUR-Afammer Extremadura). Ha hecho del servicio público su vida, ¿por qué?

He sentido el servicio público como una forma de compromiso con la sociedad. Desde joven entendí que no podía permanecer al margen de las realidades que afectaban a las personas, especialmente a aquellas que más lo necesitaban. Ocupar responsabilidades públicas no ha sido una cuestión de un cargo, sino una vocación que me ha permitido contribuir a mejorar la vida de los demás y trabajar por una sociedad más justa.

Hubo un tiempo en que la esfera pública estaba vetada a las mujeres. ¿Qué ha supuesto la irrupción de las mujeres en ésta?

Una transformación profunda. Fui de las primeras mujeres diputadas en la Asamblea de Extremadura. Las mujeres hemos aportado nuevas miradas, otras prioridades y una manera distinta de entender la gestión más cercana a la realidad social. La incorporación de la mujer ha significado justicia porque hemos ocupado espacios que nos fueron negados.

Vivimos momentos complejos, también en la lucha por la igualdad. ¿Teme por esos derechos adquiridos?

Los derechos nunca son irreversibles. La historia nos demuestra que los avances pueden frenarse si no existe una defensa firme y constante. Hemos logrado conquistas muy importantes, pero debemos seguir vigilantes. La igualdad real todavía no es plena, especialmente en determinados ámbitos y territorios. Es muy significativo en el mundo rural. Es fundamental no dar ningún paso atrás.

Son continuos los llamamientos que desde los bancos de alimentos se realiza para que la ciudadanía colabore. ¿Asistimos a una crisis de solidaridad?

No hablaría de crisis de solidaridad, pero si de un contexto económico complejo que afecta a muchas familias y también a quienes colaboran habitualmente. Aun así, la respuesta ciudadana es muy generosa. Destaco el papel de las mujeres rurales. Son solidarias y comprometidas con su entorno. Casi todas son voluntarias en el banco de alimentos. En nuestros pueblos, en Extremadura, la solidaridad no es un eslogan, sino una forma de vida y las mujeres están siempre en primera línea cuando se trata de ayudar a los demás.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres rurales en Extremadura?

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Las mujeres rurales se enfrentan a muchos retos estructurales: menor acceso a oportunidades laborales, brecha digital, problemas de conciliación y, en muchos casos, también la invisibilidad en la toma de decisiones. Sin embargo, representan una enorme fortaleza para el desarrollo y desde FEXAMUR trabajamos para que tengan voz. El futuro de Extremadura pasa por el talento y la capacidad de las mujeres rurales.