“La cultura y la educación son herramientas fundamentales para la transformación social”

Usted dirige a la vez Cultura e Igualdad. ¿Cómo hace para que la cultura no sea solo programación, sino también una herramienta para cambiar miradas y avanzar en igualdad en Navalmoral?

Entiendo la cultura no solo como programación, sino como una herramienta de transformación social. Por eso trabajamos para que nuestras actividades culturales incorporen una mirada de igualdad, den visibilidad y generen espacios de reflexión. La cultura puede entretener, pero también tiene la capacidad de educar y ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Desde su experiencia, ¿cuál es hoy la prioridad más urgente en igualdad en el ámbito municipal: conciliación y cuidados, prevención de violencias, empleo y autonomía económica, o educación en valores desde edades tempranas?

Todas son prioridades fundamentales y, de hecho, están profundamente conectadas entre sí. Pero desde el ámbito municipal creo que la educación en valores desde edades tempranas es clave, porque es la base para construir una sociedad más igualitaria en el futuro. Si trabajamos desde la infancia en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad, estaremos también previniendo desigualdades, violencias y fomentando una mayor autonomía y oportunidades para todas las personas.

En Navalmoral se impulsan actos vinculados al 8M y a la sensibilización. ¿Qué le gustaría que quedara en la calle cuando pasan las fechas señaladas: qué cambio cotidiano busca usted?

Más allá de las fechas señaladas, lo que buscamos es que el mensaje de igualdad forme parte de la vida cotidiana. Me gustaría que quedara en la calle una mayor conciencia sobre la importancia del respeto, la responsabilidad conjunta y la igualdad de oportunidades. Que esos valores se reflejen en cómo educamos, en cómo trabajamos y en cómo nos relacionamos cada día, porque el verdadero cambio se construye precisamente en lo cotidiano y dando ejemplo.

Como concejala de Cultura, ¿qué proyecto cultural reciente le ha dado más satisfacción (feria del libro, programación de temporada, apoyo a creadores…) y qué cree que aún falta para cuidar el talento local, especialmente el de las mujeres?

Uno de los proyectos que más satisfacción me da es el apoyo a las Asociaciones Culturales de mi localidad, que aportan iniciativas de todo tipo, teatrales, educativas, literarias, artísticas o musicales. Este tipo de propuestas demuestran que en Navalmoral hay interés y talento. Aun así, seguiremos trabajando para crear más espacios de oportunidad y visibilidad,apoyando sus proyectos y facilitando que puedan desarrollar y mostrar su trabajo en igualdad de condiciones.

También es escritora. ¿Qué le aporta la escritura a su forma de estar en la política y, al revés, qué le ha enseñado la gestión pública sobre contar historias reales (las de su municipio) con más verdad y menos ruido?

Noticias relacionadas

La escritura me aporta una forma de mirar y de escuchar más atenta. Escribir implica observar, comprender a las personas y tratar de contar las cosas con sensibilidad, y creo que eso también es muy valioso en la política. Al mismo tiempo, la gestión pública me ha enseñado que las historias más importantes son las reales, las que viven cada día los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Esa experiencia te da una perspectiva más cercana y más verdadera, y te recuerda que, tanto en la política como en la escritura, lo importante es hablar con honestidad, observar, empatizar y escuchar mucho. Educar en valores es imprescindible para mejorar la sociedad en la que vivimos.