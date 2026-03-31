“El deporte femenino va teniendo más visibilidad, nos respaldan los resultados. Es preciso apoyo para crecer”

¿Se imaginaba aquella niña de 9 años que se inició en el piragüismo que llegaría a ser campeona del mundo?

Desde pequeña siempre tuve el sueño, como cualquier deportista, de aspirar a lo más alto. Se hizo realidad en 2024 con la clasificación olímpica, lo máximo a lo que se puede aspirar. Pero, además, en 2025 conseguimos hacer historia, ser campeonas del mundo en Milán. Fue una experiencia inolvidable.

Para llegar hasta aquí, con el extraordinario palmarés que atesora hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo ha sido el camino?

Empecé entrenando distancias no olímpicas. Soy una persona muy competitiva y constante. Nunca me rindo. Siempre acabo una competición, adelante o atrás, vuelque o no. No me rindo. Poco a poco fui intentando acercarme a las mejores. Éstas estaban en la prueba olímpica, en los 500 metros. Así que me fui especializado en ella hasta conseguir mejorar tanto física como mentalmente.

¿Por qué el piragüismo?

La razón principal: mi familia. Mi hermano mayor practicaba piragüismo. Empecé gracias a él en un curso de verano. Otro aspecto que influyó fue que vivía en Mérida en una urbanización enfrente del río Guadiana. Siempre veía a las piraguas pasar.

¿Cuánto tiempo dedica al entrenamiento?

Eres deportista de lunes a domingo. El deporte no entiende de Navidad, Semana Santa o eventos familiares. Eres deportista 24 horas porque, además, influye un buen descanso y la alimentación. Es un entrenamiento invisible, pero influye de igual manera.

Es además psicóloga, ¿cómo compagina todo?

Tengo el Grado en Psicología, formación profesional en Auxiliar de Enfermería y soy máster Sanitario. Actualmente no ejerzo. En casa siempre me han enseñado que hay que tener un plan B para el día de mañana, cuando no salgan las marcas o no se esté en lo más alto.

El deporte femenino comienza a ser visible, pero no copa las mismas portadas ni titulares que el masculino. ¿Qué hace falta?

Estamos teniendo más visibilidad y nos respaldan los resultados. Es importante el apoyo de las instituciones y de los patrocinadores para crecer y que se apueste por los deportes minoritarios. Precisamente el piragüismo es el deporte que más medallas olímpicas ha dado a España y ahora mismo a nivel federativo mundial estamos en el número uno.

Conseguir la medalla olímpica, ¿ha supuesto un impulso para hacer que más niñas se animen a practicar deporte profesional?

Somos muy trabajadoras y todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Los resultados llegarán, pero mientras lo hacen queda la satisfacción y la felicidad de invertir tu tiempo y tu vida en algo que te gusta.

¿Qué metas se propone?

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Este 2026 las primeras metas son las competiciones internacionales. Toca sumar puntos para el ranking mundial, dar los primeros pasos para conseguir la clasificación olímpica en los juegos de Los Ángeles de 2028.