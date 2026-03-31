“Los estudios de género permiten reconocer y entender mucho mejor la arqueología clásica y la historia antigua”

En la era de la hipercomunicación y también de la desinformación, ¿cómo trabajan para acercar la cultura clásica a la ciudadanía?

Desde muchos frentes, desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, las redes son fundamentales. Nos permiten conectar el mundo clásico con el actual. En buena medida somos deudores del Imperio romano, pues unificó el lenguaje, las leyes, territorios y comunicaciones… Ese trasfondo permanece en nuestra cultura mediterránea. Trabajamos en esa conexión de nuestro pasado antiguo con la actualidad.

En momentos acelerados como el actual, se vuelve la mirada hacia figuras de la Antigüedad. El ilustre orador romano Cicerón fue ya ejemplo para los humanistas. ¿Qué nos pueden seguir aportando?

Vivimos tan rápido que parece que todo cabe en un tuit o en un vídeo de TikTok. Se lanzan cuatro frases que intentan llevar mucho contenido, pero que en realidad no lo tienen porque adolecen de reflexión, explicación y argumentación, algo en lo que destacaba este personaje histórico. Más allá de sus contradicciones, se echa en falta argumentación y reflexión en la política actual. Vamos acelerados y parece que no hay tiempo para ir más allá del titular cuando hay aspectos, como la ética, que requieren reflexión y no se solucionan a golpe de tuit.

Es usted experta en joyería romana. ¿Qué nos permiten descubrir estas piezas de aquel tiempo?

Muchísimo, tenemos la suerte de contar en el Museo con una colección impresionante de joyas y objetos de tocador de la mujer romana. El problema que tenemos para estudiar a la mujer en la época antigua es que nos faltan fuentes. Cuando aparece la mujer, en ese contexto, emerge una crítica hacia su actitud y su posicionamiento. Por tanto, lo que conocemos ahora a través de la cultura material asociada y producida por ellas nos abre un mundo de conocimientos que en arqueología o historia no encontramos.

¿Qué oportunidad nos brinda el MNAR para acercarnos a aquel periodo? ¿Somos conscientes del tesoro que aguarda?

Su colección es única. Nos brinda la oportunidad de explicar la romanización desde una ciudad concreta, Mérida, ubicada en los confines del mundo conocido entonces. Tenemos una colección, también documentos únicos, que abarca todos los aspectos de la vida pública y de la vida privada. El Museo está muy bien valorado por la sociedad extremeña.

Se define como feminista. ¿Cómo se puede integrar esa perspectiva en su profesión?

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Se ha avanzado en estudios de género, lo que ha permitido reconocer y entender mucho mejor la arqueología clásica y la historia antigua. La orfebrería o la cosmética eran secciones que la historiografía minusvaloraba y despreciaba. Cuando se ha realizado un estudio crítico y serio, se ha abierto un mundo de conocimientos desconocidos sobre la cultura romana que enriquece los ya existentes.