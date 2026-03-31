“Ha habido que derribar obstáculos, pero se ha avanzado mucho en áreas como la sanidad, la educación y el empleo”

En el año 2000 nació FEDAPAS, ¿qué motivó la creación de esta federación?

La iniciativa partió de un grupo de familias de niños y niñas con discapacidad auditiva que se unió para ayudar y colaborar para que sus hijos tuviesen un mayor bienestar, una mejor calidad de vida.

Más de veinticinco años después, ¿qué logros han conseguido? ¿Qué obstáculos han tenido que derribar?

Ha habido que derribar bastantes obstáculos. Al principio, las cosas no se conocían. No hay que olvidar que la discapacidad auditiva es una discapacidad que no se ve. Con los años se han conseguido muchos logros. En el ámbito sanitario, a los niños y niñas, cuando nacen, se les hace un primer cribado y, si tienen algún problema auditivo, directamente se derivan a atención temprana y ya nunca se les suelta la mano.

En el área educativa se han formado equipos para trabajar con los niños desde pequeños en los colegios para favorecer la accesibilidad. Hoy muchos han podido ir a la universidad y terminar sus carreras, antes eso no ocurría.

En FEDAPAS trabajamos también en el ámbito del empleo, con programas con el SEXPE y entidades como La Caixa o la ONCE. Abordamos la información, la orientación y el asesoramiento. Se ha conseguido muchísimo. De hecho, tenemos a muchísima gente trabajando. También la cultura se ha hecho más accesible, se han puesto bucles magnéticos en teatros y en casi todas las administraciones públicas. También en entidades privadas como muchos bancos.

En la actualidad, ofrecen diferentes programas para ayudar a las personas con discapacidad auditiva y a sus familiares. ¿Qué apoyo les brindan?

FEDAPAS la conforman dos asociaciones: ADABA trabaja en Mérida y Badajoz y ASCAPAS en Plasencia y Cáceres. Ambas se ocupan de la atención temprana, desde bebés a los seis años, y de la habilitación funcional, que puede llegar hasta los sesenta o setenta años. Tenemos logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos… Apoyamos también a las familias.

Aprendemos inglés, alemán… ¿Cuándo podremos ver en la enseñanza obligatoria la lengua de signos?

Sería ideal. Nosotros todos los años hacemos más de cincuenta talleres de lengua de signos en los colegios. Lo ideal sería que tuviésemos esa formación, lo más básico, desde pequeños para que todo el mundo pudiese comunicarse con las personas sordas.

Se han derribado barreras físicas con la instalación, por ejemplo, de bucles magnéticos en espacios públicos, ¿pero y las mentales? ¿Persisten prejuicios que impiden el desarrollo pleno de las personas con discapacidad auditiva?

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Existen algunos prejuicios, pero hay muchos avances. Todo ha evolucionado muchísimo. Ya todo se exterioriza. Los audífonos son cada vez más pequeños y contamos con grandes otorrinos que trabajan en la colocación de implantes cocleares, una técnica maravillosa.