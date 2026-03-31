“La historiografía de la Historia del Arte, como otras disciplinas, había olvidado el papel de las mujeres”

Si hablamos de vanguardismo se nos vienen a la mente nombres como Picasso o Braque. Sin embargo, pocos conocen a María Blanchard, exponente del cubismo. ¿Existe una deuda pendiente con las mujeres artistas?

Es indudable que la historiografía de la Historia del Arte, al igual que en otras disciplinas, había olvidado el papel de las mujeres en el desarrollo de la actividad artística y su influencia en la evolución de la historia de la creación en el área de las Bellas Artes. Fundamentalmente, porque dichas investigaciones y publicaciones eran realizadas por hombres.

Desde finales de la década de 1960 y principios de los 70, con los primeros movimientos feministas, comenzaron a realizarse revisiones en la historia del arte. Ese avance en la investigación se produce cada vez a mayor velocidad y profundidad con nuevas generaciones que tienen como prioridad poner de relevancia el papel de las mujeres en la historia. En este contexto, los museos tienen mucho que decir.

También en el arte el papel de las mujeres ha sido silenciado. ¿Cómo recuperar su impronta?

La presencia de las mujeres en el ámbito de los proyectos de investigación y diferentes publicaciones en las universidades ha crecido y habitualmente abanderadas también por mujeres. También están apareciendo publicaciones de carácter enciclopédico, con amplios compendios de nombres femeninos.

El MUBA ha intentado también abrir esa senda sacando a sala obras de mujeres que se encontraban en el almacén, pasando en los últimos años de tener dos artistas a mostrar en la actualidad catorce. El perfil femenino también ha estado presente en nuestras exposiciones temporales y en las actividades del museo.

Siglo XXI. Es ahora cuando una mujer dirige por primera vez el MUBA. ¿Qué perspectivas se pueden abrir?

Es para mí honor e implica una gran responsabilidad. ¿Qué perspectivas? La línea fundamental ha sido buscar la calidad en todos los proyectos, tanto expositivos como editoriales, y que la investigación y la educación sean las herramientas con la que construir este proyecto general. Además de la línea femenina, destaco la americanista en la exposición con la creación de una nueva área dedicada a ello y publicaciones que ponen en valor la relación de América con Extremadura.

¿Qué ofrece el MUBA que lo hace diferente a otros museos?

En Extremadura no existe otro museo como el nuestro, con una colección que abarca desde el siglo XVI al XXI y que, además de ejemplos nacionales e internacionales, tiene su fuerte en la historia artística extremeña con obras de Morales, Zurbarán, Covarsí o Eugenio Hermoso.

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También ofrece la lectura americanista, actividades de calidad y el compromiso de estar abierto a todos y a todas. Además, el museo es gratuito todos los días del año y en todas sus actividades.