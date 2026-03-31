La igualdad que nace en nuestros pueblos

Cada avance en igualdad comienza cuando una mujer encuentra el espacio para desarrollar su talento sin límites ni barreras. Por eso publicaciones como Mujeres que hacen Extremadura resultan tan necesarias: porque ponen rostro y voz a quienes, desde distintos ámbitos, construyen una sociedad más justa, más diversa y más fuerte.

Extremadura, en general, la provincia de Badajoz, en particular, avanzan gracias al trabajo cotidiano de miles de mujeres que emprenden, cuidan, investigan, enseñan, crean empleo y sostienen la vida en nuestros municipios. Mujeres que lideran desde lo local y que demuestran que el progreso también se escribe desde los pueblos, donde el compromiso y la cercanía siguen siendo valores esenciales.

Desde la Diputación de Badajoz entendemos la igualdad como una política pública transversal y permanente. No es una declaración de intenciones, sino una acción constante que se desarrolla desde el territorio y para el territorio, guiada por la Estrategia para la Igualdad en la Provincia 2023-2027. Nuestro objetivo es claro: que ninguna mujer vea condicionadas sus oportunidades por su lugar de residencia, su edad o sus circunstancias personales.

En los últimos meses hemos reforzado programas destinados al empoderamiento de la mujer rural y al impulso del liderazgo femenino. Iniciativas como Sin Brecha continúan acompañando a emprendedoras para fortalecer sus proyectos y generar oportunidades económicas en sus comunidades. Programas como CUIDAR-T ponen el foco en el bienestar emocional y en la necesidad de reconocer y compartir los cuidados. Y este año iniciaremos ANCESTRAS, un proyecto que recuperará la memoria de nuestras mayores para reconocer la huella que tantas mujeres han dejado en la historia silenciosa de nuestros pueblos.

También hemos apostado por escuchar antes de actuar. La primera encuesta provincial sobre percepción de la igualdad nos ha permitido conocer mejor la realidad de nuestros municipios y orientar políticas más eficaces, especialmente entre la juventud y en el ámbito educativo, donde se construyen relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Sabemos, sin embargo, que aún quedan retos importantes. La violencia machista continúa siendo la expresión más dolorosa de la desigualdad y exige una respuesta firme, coordinada y sostenida. Por ello reforzamos la prevención, la sensibilización y el acompañamiento a mujeres y menores víctimas, convencidos de que la igualdad solo será real cuando todas puedan vivir libres y seguras.

El año 2025 marcó además un momento histórico para esta institución. Tras 213 años de trayectoria y 133 presidentes hombres, la Diputación de Badajoz eligió por primera vez a una mujer como presidenta. Este hecho, que he tenido el honor de protagonizar, simboliza la ruptura de un techo de cristal largamente esperado y refleja el camino recorrido por tantas mujeres que, con su esfuerzo, hicieron posible este avance colectivo.

Ese paso no pertenece a una sola persona, sino a todas las mujeres que han abierto camino antes y a las que hoy continúan transformando nuestra sociedad. Porque la igualdad no es un destino final, sino una tarea compartida que exige compromiso diario.

Seguiremos trabajando para que cada niña y cada mujer de nuestra provincia encuentre oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida en libertad, con seguridad y con plena igualdad. Porque cuando avanzan las mujeres, avanza toda la sociedad. Ese es el horizonte que guía el trabajo diario: una provincia más justa, igualitaria y con futuro real.

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*Raquel del Puerto presidenta de la Diputación de Badajoz