“Me inspira muchísimo todo lo que veo en la naturaleza y también el folclore extremeño y nuestra cultura”

Ha decidido situar su taller en un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, Berrocalejo. ¿Qué le hizo apostar por el ámbito rural?

He vivido siempre en grandes ciudades, pero quería estar en el pueblo de mis abuelos y mis padres. La calidad de vida de los pueblos pequeños no la aporta ninguna ciudad. Aquí es más fácil emprender, tienes muchos menos gastos. En mi caso, me permitía, además, vivir de acuerdo con mis valores y forma de entender la vida.

Crea joyas, así las define, con alma natural. ¿Cuál es su elemento diferenciador?

Todo lo que creo está inspirado en la naturaleza. Vivo en un pueblo muy pequeño y cuando salgo ya estoy en el campo. Me inspira muchísimo todo lo que veo: las flores, las abejas, los pájaros… También el folclore extremeño y nuestra cultura. Me gusta inspirarme en lo que veo, en lo que siento, en las raíces. De ahí que elabore pendientes de flores como la jara o la amapola, propuestas que gustan muchísimo.

Posee una dilatada trayectoria como ebanista. ¿Cómo se decidió a diseñar y crear joyas?

Es una trayectoria creativa. Cuando estudié Carpintería y Ebanistería era un mundo para hombres. Las mujeres teníamos el acceso complicado y, además, era difícil emprender porque se necesita una infraestructura y una inversión muy grande. La vida me llevó por otros caminos. De forma natural me salió combinar técnicas tradicionales, como la marquetería, con materiales modernos, como la arcilla polimérica. Di rienda suelta a mi creatividad.

¿Qué le hizo interesarse por la carpintería?

Trabajar con las manos. Transformar una pieza de madera, incluso un tronco, con tus propias manos en un mueble, en algo de decoración, es maravillo. Es un proceso que me fascina. Con la bisutería o la joyería es igual, tienes la materia prima y creas algo que puede llevar otra persona a la que, además, inspira tanto como a ti.

Sus creaciones tienen nombre de pueblos de la región, ¿qué lugares le aportan ideas?

Siempre me he inspirado en los lugares en los que he vivido. Cuando vivía en Islandia, por ejemplo, los volcanes y las auroras boreales. Me parece muy bonito ponerles nombres de pueblos o ciudades extremeñas porque es una manera de tener también presente a la tierra en la que estoy.

¿Cómo ha sido la acogida de sus diseños?

Ha sido maravillosa. Siento un crecimiento de la marca y mis creaciones. He ido evolucionando y los diseños conmigo. Es bonito ver cómo la gente valora lo que hago y la historia que hay detrás de apostar por el entorno rural, por la artesanía y por emprender en pequeño.

¿Se puede desde lo local llegar a lo global?

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