ENTREVISTA | Jara Jiménez Cofundadora de “El Bar Old School Food”

“Tenemos bastantes cosas en mente porque siempre queremos hacer algo nuevo, no estancarnos en lo mismo”

La pandemia marcó un punto de inflexión en la vida de esta extremeña que, tras siete años fuera, decidió junto con su pareja, el cocinero Carlos López Fruto, volver a la región y crear “El Bar Old School Food”, una experiencia gastronómica diferente que ha sido reconocida con el prestigioso “Sol” de la Guía Repsol.

Jara Jiménez, cofundadora de “El Bar Old School Food”

Jara Jiménez, cofundadora de “El Bar Old School Food” / Javier Cintas

Codirige junto a Carlos López Fruto “El Bar Old School Food”, una apuesta gastronómica diferente. ¿En qué consiste?

Nuestra idea era que fuese el bar de toda la vida, pero, a la vez, servir platos más elaborados como en un restaurante. Dentro de la barra está la cocina y los comensales se sientan alrededor de ésta mientras Carlos cocina en directo y yo estoy fuera, en la sala. 

En cada experiencia pueden participar un máximo de doce comensales. Les proponemos un menú a ciegas, la gente no sabe qué va a comer hasta que no llega y se sienta.

Tras un tiempo fuera, apostaron por Extremadura. ¿Qué les hizo decantarse por la región para desarrollar su proyecto de vida?

Principalmente, el estar fuera de Extremadura y darnos cuenta de todo lo que tenemos en esta tierra. Antes, quizás, no lo valorábamos lo suficiente. También pesaba el estar lejos de la familia. Estuvimos siete años fuera. Volvimos en pandemia. Cuando finalizó decidimos apostar por Extremadura, por sus productos. De hecho, trabajamos mucho con productos extremeños en el restaurante.

¿Fue la pandemia ese punto de inflexión en el que afloraron las ideas?

Sí, empezamos ahí a darle forma al proyecto.

¿Cómo ha sido la respuesta de las y los extremeños a este concepto novedoso gastronómico?

La verdad es que al principio costó bastante. Teníamos solo carta al comienzo del proyecto. Venía más público de fuera de la tierra. Pero ahora estamos muy bien, a la gente le está gustando la propuesta y vienen de todos los puntos de la región.

¿Cómo reaccionan ante este concepto novedoso de gastronomía?

Al principio llegan un poco desubicados, no saben qué van a comer, qué se van a encontrar… Les cuesta entrar, lo miran todo, hacen fotos… Se nota mucho las caras de sorpresa. Luego se relajan y disfrutan mucho.

¿Han contado con apoyo?

Sí, instituciones públicas como la Junta de Extremadura o el Ayuntamiento de Mérida nos ayudaron mucho al principio.

Hace unas semanas recibieron el prestigioso “Sol” de la Guía Repsol, ¿qué ha supuesto este reconocimiento?

Ha sido, sobre todo, el reconocimiento al esfuerzo de estos cinco años de trabajo muy duro. Desde entonces se ha notado sobre todo en las reservas, éstas han aumentado muchísimo. Nos ha dado a conocer a muchas personas que no son de aquí. Ha sido un espaldarazo y un impulso muy grande.

¿Qué nuevas propuestas tienen en mente? ¿Qué retos se plantean a medio y largo plazo?

Hemos tenido siempre música en directo. Amigos que venían a amenizar las cenas, pero ahora también DJ profesionales que pinchan dentro de la cocina mientras Carlos cocina. Tras la cena, sigue la música para que más gente pueda disfrutar. Queremos hacer más cosas de este estilo. Música, pintura… Tenemos bastantes cosas en mente porque siempre queremos hacer algo nuevo, no estancarnos en lo mismo.

