“Los bulos llevan al miedo y cuando las personas y las sociedades están llenas de miedo pierden toda la libertad”

Vivimos momentos donde se culpabiliza a las personas migrantes de los males presentes. ¿Cómo revertir este discurso?

Es difícil revertirlo porque vivimos en una situación que se complejiza. No tenemos motivos reales para señalar a las personas migrantes. Las estadísticas nos dicen todo lo contrario. Sociedades actuales, como la europea, están envejecidas. Se pueden revitalizar gracias a la población migrante, personas que, además, ocupan puestos de trabajo de difícil desempeño. Ésta es la realidad, más allá de las ideologías.

Accem gestiona en Mérida un centro de atención a personas migrantes. ¿Cómo percibe que ha sido acogido en Extremadura?

Iniciamos nuestra andadura en Extremadura en Cáceres con personas solicitantes de protección internacional en 2015. A partir de 2024 comenzamos a gestionar en Mérida el CAED, un centro de titularidad pública del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que desarrollamos intervención psicosocial. Cuando comenzamos había un cierto miedo a lo desconocido, pero con el tiempo buena parte de esos prejuicios se han limado.

Ayuda el hecho de que no haya mayor violencia y la puesta en marcha de proyectos como “Voces sin frontera”, financiado por el Ayuntamiento de Mérida. El resultado del mismo ha sido la mejora de los niveles de aceptación mutua. Ha sido una iniciativa novedosa en la que las personas migrantes han podido intercambiar historias con personas mayores.

Regiones como la extremeña sufrieron una sangría demográfica en los años cincuenta del siglo pasado. ¿Considera que este hecho marca la atención que se presta aquí?

El tener memoria de haber tenido que migrar, de la legítima búsqueda de una vida mejor, de haberlo hecho por necesidad, favorece. Ha habido muy buena acogida del proyecto “Voces sin frontera”, no ha habido nadie que se haya negado a participar en las actividades con las personas migrantes.

Sociólogos como Bauman alertan de que el capitalismo global produce “poblaciones superfluas” como los migrantes y refugiados. ¿Cómo trabajar para proteger la dignidad de todos?

El ser humano necesita vincularse a otras personas. En la medida en que seamos capaces de generar lazos, escuchar, compartir y propiciar espacios de convivencia se estarán dando pasos hacia adelante.

A través de la educación podemos sembrar semillas de dignidad y que los derechos humanos no sean unas palabras bonitas, sino vocablos llenos de significado.

¿Cómo hacer ver a quienes residimos en esta parte privilegiada del mundo que quienes huyen no son enemigos, sino un reflejo de lo que somos y fuimos?

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Trabajamos también con programas de sensibilización. Es clave generar espacios de intercambio, de información real y combatir los bulos que llevan al miedo. Cuando las personas y las sociedades están llenas de miedo pierden toda la libertad.