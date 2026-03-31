“Me ilusiona muchísimo trabajar en el proyecto del Mundial de Fútbol que se celebrará en mi país, España, en 2030”

De Extremadura a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, la FIFA. ¿Qué le llevó hasta allí?

Una casualidad. Crecí en Suiza, mis padres se vinieron aquí cuando era pequeña. Cuando cumplí 23 años decidí volver a Extremadura, ver cómo era mi tierra. Al ser padres, mi pareja y yo decidimos volver para brindar a los niños la oportunidad de aprender otros idiomas y cultura. De vuelta en Suiza, mi marido me animó a aplicar a un puesto de asistente de gerencia en la FIFA. Pensé que habría cientos de personas interesadas. Probé, pasó el tiempo y, al final, me llamaron.

Empecé como asistente de dirección en la división en la que aún permanezco. He trabajado en la organización de eventos como el Mundial de Rusia, mundiales femeninos, el “The best FIFA Football Awards” o el Mundial de Qatar. He aprendido muchísimo, ahora lo sigo haciendo al frente de la Oficina del Proyecto de la Copa Mundial de la FIFA.

Trabaja en un sector masculinizado en el que se mueve por todo el mundo. ¿Ha encontrado obstáculos?

Personalmente, no. La FIFA tiene un buen porcentaje de trabajadores hombres y mujeres. En los puestos directivos hay más hombres, pero como en otros ámbitos. Tenemos representación de mujeres en altos cargos en la empresa. No he encontrado obstáculos, ni siquiera cuando he trabajado en tornos culturales diferentes al europeo.

¿Es más difícil para una mujer romper techos de cristal en esta área?

Puede ser, pero hay que tener presente que, de forma objetiva, este es un ámbito en el que tienen más interés los hombres. No obstante, en mi equipo somos dos mujeres y dos hombres.

Ha participado en la organización de mundiales femeninos, ¿cómo se podría trabajar para visibilizar más el fútbol femenino?

Se está haciendo un trabajo importante dentro de la FIFA para promoverlo y desarrollarlo con nuevas competiciones, también con programas destinados a niñas y mujeres. Queda camino por recorrer. Los clubes están favoreciendo la conformación de equipos femeninos y eso es clave para que se generen oportunidades.

España, junto con otros países, será sede de la Copa Mundial de la FIFA de 2030, ¿cómo vive que se celebre en su país?

Me hace muchísima ilusión. Estamos a menos de cien días de que empiece a rodar el balón en Estados Unidos y ya tengo también la mente puesta en 2030. Me apasiona trabajar en este proyecto y el añadido de que sea en mi país, España, junto a Marruecos y Portugal, me ilusiona aún más.

¿Qué considera que puede aportar Extremadura a este evento?

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La celebración de un Mundial no requiere solo de grandes estadios; implica otro tipo de infraestructuras como campos de entrenamiento que tendrán que estar por todos los países anfitriones en múltiples ciudades. Extremadura conecta España y Portugal y, además, aporta la tranquilidad que tanto necesitan los equipos.