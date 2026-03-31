“A una emprendedora no hay nada mejor que ponerle un reto: así nacieron las gominolas de Montehermoseña”

La idea de convertir un símbolo como la gorra de Montehermoso en una gominola es muy original. ¿Qué fue lo más difícil de trasladar del icono tradicional al producto dulce?

Creo que es fundamental no olvidar las raíces. Las gominolas con forma de gorra de montehermoseña son un ejemplo de equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional. A eso hay que añadir la sensibilidad femenina y la firmeza empresarial que tengo a gala. Elaboré un dosier contando el significado de la gorra y lo envié a Todo Caramelos. Les encantó la historia. El resultado es un producto de autor en seis sabores exquisitos y con un envoltorio especial que recuerda nuestros orígenes y que invita a conservarse. Cada uno de esos colores son los que se usan en el traje de montehermoseña.

Esta colaboración nace del vínculo con el Hotel Palacio de Godoy y busca reforzar la identidad extremeña desde un detalle de bienvenida…

Fernando Palazuelo, director del hotel Hilton, me preguntó si había una gominola con forma de gorra de montehermoseña. No hay nada como ponerme un reto. Inmediatamente, me puse a trabajar en la idea. Hubo muchos intentos y muchos fracasos, pero seguí adelante. Una emprendedora no tiene que aceptar nunca un no por respuesta. Y ahora aquella inquietud se ha materializado en un producto que ya forma parte del paisaje del mundo de las gominolas.

Este dulce viajó como embajador de Extremadura a FITUR. ¿Qué le gustaría que ocurriera después: nuevos acuerdos, más productos ligados a la identidad local o que otras empresas se animen a transformar tradición en oportunidades?

Hemos conseguido abrirnos mercado con un producto unido a la historia de nuestra tierra. Yo las difundo al máximo, aunque las instituciones pueden llegar todavía más lejos. En FITUR tuvo una gran acogida e incluso los Reyes de España se sorprendieron por la iniciativa.

Usted representa una segunda generación vinculada al sector y ha impulsado un proyecto con varias tiendas y ganas de expandirse. ¿Qué ha tenido que aprender como emprendedora para pasar de vender “producto” a crear “experiencia” y marca propia?

Mi padre ha sido mi mayor mentor en un sector muy masculinizado. Nunca renuncié a mis orígenes y un ejemplo es el mantenimiento del tostadero tradicional de frutos secos que tenemos en Zafra. Así se les damos a nuestros frutos secos ese sabor auténtico que ha seducido a generaciones de clientes.

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Tengo una visión muy personal del mundo de los negocios, tamizada por la sensibilidad femenina, lo que me permite combinar la eficacia logística con la sensibilidad del detalle, además de conocer bien la experiencia del cliente. La empatía y la claridad de mis objetivos empresariales han cristalizado en ‘EL REINO DE LAS CHUCHES’, donde pasado e innovación se dan naturalmente la mano.