ENTREVISTA | Mariluz Castaño Parra Concejala de Formación, Reto Demográfico, Relaciones Institucionales, Universidad Popular y Transparencia en Arroyo de la Luz
«Cada día aprendes algo nuevo y cada trabajo realizado es un orgullo»
¿Cuál ha sido el momento en el que dijiste: ‘sí, voy a por ello’, y qué cambió a partir de ahí?
No recuerdo bien el momento en el qué dije sí, voy a por ello. Cuando Carlos Caro me dijo que quería que fuese en su equipo, tuve que pensármelo. No fue una respuesta inmediata. Pero al final dije, ¿por qué no embarcarme en esta aventura? Cada día aprendes algo nuevo y cada trabajo realizado es un orgullo.
¿Qué obstáculo has tenido que superar en tu camino por ser mujer (en tu sector o en tu entorno) y qué aprendiste de esa experiencia?
Las mujeres nos encontramos bastante obstáculos a diario, una de ellas es la brecha salarial, las agresiones sexuales, los estereotipos de género. Yo he tenido la suerte de no tener que enfrentarme a esos obstáculos. Pero por ello desde nuestro Ayuntamiento luchamos y trabajamos por la igualdad real. Prueba de ello es la paridad entre hombres y mujeres en nuestro equipo de gobierno y la igualdad en la toma de decisiones.
¿Qué ‘decisión valiente’ has tomado en el último año y qué consejo le darías a otra mujer extremeña que está justo en ese punto?
Tomar una decisión importante es salir de tu zona de confort. Escuchar a tu yo frente al qué dirán y opinarán. Hay que ser valientes, mujeres empeoradas. Creer en ti misma, que todo éxito es un camino de lucha y constancia. Todo trabajo tiene su recompensa.
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