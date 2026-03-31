Pepa Bueno: “Es muy importante que los periodistas tengan un salario digno para que puedan defender su independencia”

Apostó por esta profesión en un momento en el que, quizás, no tantas mujeres veían en este oficio un modo de ganarse la vida. ¿Qué le atrajo?

La curiosidad. Ésta es el motor profesional de mi vida. Era una lectora precoz y desarrollé una idea muy romántica del Periodismo, quería estar donde sucedían los grandes acontecimientos.

Era muy pequeña cuando empecé a decir que quería ser periodista en un contexto familiar donde era algo extraterrestre. Lo que rescato de aquel tiempo es estar leyendo libros de manera permanente. Tenía mucho interés por la historia y por estar allí donde ocurrían las cosas. A esa edad no te planteas si vas a vivir de eso, sino en que querrías ocupar tu tiempo.

Sigo teniendo muy viva la curiosidad. La cultivo para no dar nada por supuesto, que ya lo has visto o sabes todo. El mundo está en cambio constante y ello te motiva a averiguar por qué pasan las cosas y poder contarlas.

La filósofa Victoria Camps ha escrito en una publicación reciente que vivimos en la sociedad de la desconfianza. En ella, en esta construcción, tienen un papel clave los medios de comunicación. ¿Cómo cree que se podría revertir este clima?

Es la cuestión central del momento que vive el Periodismo. Esa desconfianza no ha venido por casualidad. Hay muchos interesados en crear desconfianza en torno a los medios clásicos.

Nos dedicamos a un oficio muy viejo que tiene unos protocolos que seguimos cumpliendo. ¿Cómo combatir esa desconfianza? Lo primero, haciendo bien nuestro trabajo. Reconociendo que nos equivocamos con claridad y nitidez. Además, explicando nuestro trabajo. Damos por supuesto que todo el mundo entiende cuál es la tarea del periodista y hay que hacer pedagogía sobre nuestro trabajo. Por último, no teniendo miedo. Vivimos en un momento en el que a través de las redes sociales se arruina el prestigio, se daña la carrera de una persona. Eso tiene un poder de intimidación extraordinario. ¿Cómo no ponerse en la piel de un periodista que empieza y ve esas jaurías, muchas y, además irreales, puro algoritmo, repitiendo una mentira o inexactitud?

Redes, algoritmos, YouTubers… ¿Cree que los medios de comunicación, llamémosle tradicionales, han perdido la batalla a la hora de llegar a los jóvenes?

En absoluto. No tengo contra las redes nada a priori, lo tengo contra el mal uso, como lo tengo contra el mal uso que algunos medios de comunicación hacen del Periodismo. Cada época tiene sus canales de comunicación, el problema no es el canal, sino la calidad de lo que metemos en él. No me dan miedo estos, no sé a través de qué vías contaremos las historias dentro de diez años, la clave es lo que se mete dentro.

No me importa por donde se informen los jóvenes, siempre que lo que consuman sea información veraz. A través de redes también llegan a ella. Lo importante es, no solo para los jóvenes, que tengamos forjado el criterio para distinguir la opinión de un señor que pasaba por allí de lo que es el trabajo de un periodista.

Le escuché una vez que, en medio de una inundación, haciendo un símil con la información, lo que falta es el agua potable. ¿Cómo podemos navegar ahora entre tanto ruido y no caer en la desazón?

Hay dos cosas. Esa inundación provoca una crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación. Esto es muy serio porque los medios necesitan financiación para sostenerse. Es una tarea que compete a las empresas informativas encontrar la manera de sostener las redacciones.

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Luego está nuestro trabajo. ¿Cómo combatir la desazón? Generando confianza, siendo honestos con nuestro trabajo. Rectificando cuando te equivocas, explicando y aspirando a salarios y sueldos dignos. Es muy importante que los periodistas tengan un salario digno para que puedan defender su independencia.