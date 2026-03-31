“No hay calidad sin cuidar al docente de la Educación Pública”

Coordinar un congreso internacional exige visión y mucha organización: ¿qué te ilusiona más de este reto y qué parte te quita el sueño (tiempos, ponentes, logística, participación)?

Lo ilusionante es crear un espacio real de encuentro y reflexión sobre las problemáticas docentes, donde el profesorado se sienta escuchado, reconocido y acompañado. Es clave combinar buena logística, ponencias creativas y diversidad de asistentes, transmitiendo un mensaje claro. No queremos un evento aislado, sino continuidad de los anteriores Congresos del Sindicato PIDE y punto de partida para el futuro.

¿Qué mensaje le gustaría que saliera “en grande” del V Congreso Internacional: para el profesorado, para las familias y para la administración?

La educación pública es el pilar de la igualdad de oportunidades y la cohesión social; para sostenerla se necesitan recursos, estabilidad y respeto.

Como mujer en el ámbito sindical y educativo, ¿has sentido barreras o expectativas distintas por cuestión de género? ¿Qué cambios has visto para que haya más mujeres liderando y decidiendo?

Conviene distinguir entre docencia y gestión: las mujeres somos mayoría en las aulas, pero no en los espacios de decisión. Aún se nos exige más, debemos demostrar constantemente capacidad o liderazgo y la firmeza se valora distinto cuando la ejerce una mujer. Se avanza, pero queda camino para normalizar el liderazgo femenino.

¿Qué “dolores reales” del profesorado extremeño quieres que el congreso ponga encima de la mesa?

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Urgen medidas como reducir la burocracia que resta energía a la enseñanza, bajar ratios, garantizar respaldo institucional ante conflictos y autoridad pedagógica, homologar salarios —los docentes extremeños cobramos menos que en otras comunidades— y aportar estabilidad para reducir la temporalidad. El Congreso debe visibilizar estos problemas y proponer soluciones, porque no hay calidad educativa sin cuidar a quienes sostienen el sistema.