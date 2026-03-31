Solución, no coartada

Lo creáis o no me está resultando más difícil que nunca arrancar este artículo. ¿Cómo comenzar? Cómo comenzar en unos tiempos en los que en muchas ocasiones escuchamos pronunciar la palabra “mujer” o la palabra “feminismo” de manera vergonzosa, utilizando el feminismo como arma para conseguir unos objetivos que nada tienen que ver con el término, o hablando de la mujer como coartada y no como solución, dando al traste con ese grito fuerte y valiente que escuchamos en Irán en estos tiempos: “las mujeres como solución, no como coartada”.

Pero arranco. Y lo hago con el filósofo Javier Gomá, que siempre me obliga a pensar, y al que no hace mucho leí: “el grado de ilustración de una sociedad se mide por la posición que en ella ocupan las mujeres”. A partir de aquí muchas son las visiones y las contradicciones que me llegan en una sociedad como la nuestra, en la que presumimos, algunas y algunos, de haber avanzado, y en la que otros y otras también acuden a argumentos proteccionistas y paternalistas o al simple y espeso silencio.

Y es que nadie puede decir que no ha oído, no ha visto, no ha leído…

Así llegamos un año más a estas páginas en las que El Periódico Extremadura, a modo de anuario, presenta el quehacer cotidiano de mujeres que trabajan, que crean, que piensan, que sienten, que actúan… desde sus distintos ámbitos en nuestra comunidad. Y aquí me surge una pregunta recurrente: el porqué de la necesidad de este anuario.

Sea como sea quiero felicitar a todas y cada una de las mujeres que aparecen en estas páginas, agradecer su trabajo y su aportación… Pero entonces me topo con otra pregunta: vosotras que, de alguna manera, estáis en una posición... si no de privilegio sí de posibilidad para desarrollar, decidir y moldear vuestra vida y vuestro camino, me pregunto en qué condiciones, porque la brecha salarial sigue abriéndoos ese camino y haciéndolo más y más largo. En febrero de este año, los datos que nos llegan es que la brecha salarial se estanca en el 20 por ciento, en pleno siglo XXI las mujeres aún cobran menos que los hombres despeñando el mismo trabajo, y con unas características muy diferenciadas: jornadas parciales, turnicidad… que suelen tener una rúbrica con nombre de mujer.

No dejo de preguntarme también a cuántas situaciones de abuso habéis tenido que enfrentaros, abuso laboral, acoso por razón de sexo, acoso sexual. No dejo de preguntarme a cuántos DAOS, CEOS, “compañeros”, tutores, superiores… os habéis encontrado por el camino. Un abuso laboral, unas conductas humillantes y discriminatorias que afectan a más del 28% de las mujeres trabajadoras.

Y así me llegan a la mente imágenes de mujeres quitándose el velo, mujeres que arriesgan todo con una valiente respuesta contra esas policías de la moral, esas políticas que acuden a una falsa protección, contra ese silencio cainita que no frena sus gritos exigiendo que no se quiera sacar réditos políticos de la palabra mujer, de la palabra feminismo… Y así viajo hasta nuestras calles, nuestras plazas, nuestros foros de debate y discusión… Y vuelvo a pensar en Gomá, en el grado de ilustración de nuestra sociedad.

Afortunadamente, me detengo en vuestros nombres y en miles y miles más que, de una manera u otra, marcan un frente de lucha y de libertad. Y Ahí me quiero sumar.

Gracias a todas

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*Miguel Ángel Morales es presidente de la Diputación de Cáceres