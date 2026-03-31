“Vivimos en un mundo que no escucha, en el que se seleccionan eslóganes vacíos en función del interés de cada uno”  

Es usted especialista en el estudio del exilio español y la transición democrática. ¿Qué ocurre en España con la memoria democrática?

Nada diferente a lo que ocurre en países de nuestro entorno. Se están intentando recuperar posiciones de revisión de la historia. En el caso español, tratando de dulcificar o trastocar lo que supuso la Guerra Civil como golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Se intenta ocultar la represión o exagerar objetivos concretos de la etapa de desarrollo final que, ciertamente, se vivió durante, o a pesar de, la dictadura.

Las encuestas señalan que cada vez más jóvenes consideran que “con Franco se vivía mejor”. ¿Cómo hemos llegado aquí?

Por ignorancia. Las reflexiones profundas, los discursos con ejemplos, con argumentos y datos llevan tiempo. La gran mayoría de nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Vivimos en un mundo que no escucha, en el que se seleccionan eslóganes que interesan a cada uno en función de lo que le conviene.

Son eslóganes sin base. Cuando se dice eso, se olvida que este país vivió un largo periodo de autarquía en el que, de forma literal, en los años cuarenta la gente se moría de hambre. Si se vivía mejor, habría que preguntárselo a las personas privadas de libertad por su ideología o por su condición sexual.

Nació en Villafranca de los Barros, pero su desempeño profesional la ha llevado por todo el mundo. ¿No ha sabido Extremadura retener el talento?

Vuelvo continuamente a Extremadura y me relaciono muchísimo con su universidad. No creo que sea una cuestión de no haber retenido el talento. Extremadura, en ese sentido, ha cambiado mucho. Otro caso es, no para Extremadura, sino para toda España, que, pese al gran esfuerzo e inversión que se destina a la formación de los jóvenes, no se sea capaz de ofrecerles luego un porvenir seguro.

En 2023 fue reconocida con el Premio Nacional de Historia de España, por su obra “Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas”. ¿Sigue la historiografía teniendo una deuda pendiente con las mujeres?

La historia de las mujeres es uno de los campos historiográficos que más ha crecido en las dos últimas décadas. Partíamos de un déficit de atención a la agenda histórica, a la actividad, al personaje histórico que supone la mitad de la población. Hay que seguir publicando porque hay que interrogarle al pasado, a la historiografía que se ha hecho que contaba la historia de la humanidad representada por hombres.

Una frase cotidiana es aquella que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Estamos abocados a repetirla?

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No, la historia no es circular, no se pasa dos veces por el mismo momento. Desaparece y los momentos no se repiten. Sin quitarle dramatismo, esto no es aquello. Aunque me preocupa la capacidad destructiva que tiene el ser humano.