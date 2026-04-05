Las empresas que no reduzcan el desperdicio de alimentos ya pueden ser multadas con hasta medio millón de euros

Han contado con un año para ponerse las pilas y tenerlo todo a punto para la entrada en vigor, este 3 de abril, de las medidas obligatorias de la ley contra el desperdicio alimentario, con la que España debe alcanzar el objetivo de reducir al menos en un 20% la cifra de 1,7 millones de toneladas de comida que siguen desechándose cada año en el campo, en la industria, en los supermercados o en los servicios de restauración. A partir de ahora, con la normativa ya totalmente desplegada, las empresas agroalimentarias que no dispongan de planes de prevención o que no hayan suscrito acuerdos para donar los excedentes a entidades sociales se exponen a ser sancionadas con multas que pueden llegar a los 500.000 euros. Además, la hostelería y otros proveedores de menús colectivos (como escuelas, residencias u hospitales) "tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido". Esta opción deberá realizarse siempre, y esta es la novedad, en envases reutilizables o fácilmente reciclables.

"Lo cierto es que la ley llega en un momento en el que las empresas ya hace tiempo que habían tomado conciencia sobre la importancia de combatir el desperdicio, ya no solo por una cuestión medioambiental o social, sino también porque toda merma tiene un coste económico", reflexionaba la semana pasada Carolina Muro, directora de Relaciones Institucionales de Nestlé España y presidenta del comité contra el desperdicio alimentario de la asociación empresarial Aecoc. Para Muro, uno de los aspectos relevantes de esta normativa, que se inspira en la ley francesa de 2016, es que "armoniza y coordina lo que hasta había ido haciendo cada compañía por su cuenta".

Solo el hecho de que se empezara a hablar hace unos años de que se iba a redactar una ley, "ya tuvo un efecto tractor y muchas empresas llegan a día de hoy con los deberes hechos", indica, por su parte, Victoria Albiñana, responsable de Relaciones Institucionales de la plataforma Too Good to Go en España. Su compañía, que participó en su momento en la redacción de la normativa, ofrece una alternativa a la donación, "la redistribución, que es también una solución válida para dar una salida a los alimentos que aún están en buen estado y que pueden llegar, a precios rebajados, a otros consumidores".

Elaboración de salsas con frutas y verduras rechazadas en el obrador de la Fundació Espigoladors. / Manu Mitru

No entran en esta normativa los hogares o el consumo doméstico. pese a que es en este tramo de la cadena donde más alimentos se derrochan, según las estadísticas tanto del Ministerio de Agricultura y Alimentación como de la FAO. También están exentas del cumplimiento de estas exigencias las compañías que tengan menos de 10 trabajadores y dos millones de facturación, las explotaciones agrícolas de menos de 50 trabajadores y 10 millones de facturación y los establecimientos comerciales inferiores a los 1.300 metros cuadrados. De hecho, la Unión Europea calcula que un 40% del desperdicio se concentra en el consumidor y otro tanto en los procesos de transformación y fabricación de los alimentos, mientras que la restaración es responsable del 15% del despilfarro y la distribución, del 5%.

Ciudadanos concienciados

Aunque no les impacta directamente la nueva ley, en la última década el número de hogares que aseguran que están gestionando mejor sus alimentos, con compras más ajustadas en lo relativo a la cantidad de las raciones o a las fechas de caducidad, ha crecido un 53%. Quedan, sin embargo, retos importantes por solucionar: un 23% reconoce que sigue tirando comida y el mismo porcentaje considera que desperdicia más de lo que le gustaría, según datos recogidos en el tercer Barómetro sobre Desperdicio Alimentario que elabora Aecoc en colaboración con la compañía Phenix, presentado en la última edición de la feria Alimentaria.

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El mismo estudio, basado en encuestas a los ciudadanos, constata que más de la mitad de los consumidores reconoce que olvida alimentos en la nevera o la despensa hasta que se estropean. La generación millenial es, con diferencia, la más propensa a estos olvidos. Un porcentaje importante de los entrevistados admite que calculan mal las cantidades, que compran en exceso o que restan importancia a productos de bajo valor. Las frutas y hortalizas son los productos más desperdiciados, seguidos por el pan. Entre las principales causas figuran el deterioro del producto, mencionado por el 39%, y los problemas de conservación, señalados por el 30%. Aun así, se observan avances en algunos hábitos como que el 58% congela el pan sobrante o que el 57% guarda la fruta en la nevera para alargar su vida útil.

Una aplicación conecta el sobrante de los supermercados con las oenegés ¿Cómo puede saber una entidad social dónde encontrar yogures o manzanas para sus usuarios? Uno de los problemas con que muchas veces se encuentran estas organizaciones sin ánimo de lucro es, justamente, la falta de diversidad de los lotes de productos frescos que les llegan. Para facilitar este trabajo, la plataforma Too Good to Go ha lanzado una "nueva solución tecnológica que conecta a supermercados con las entidades, mediante el escaneo de los productos excedentarios o cercanos a la fecha de caducidad", explica Victoria Albiñana, directora de Relaciones Institucionales de la compañía en España y Portugal. Se trata de una herramienta, bautizada con el nombre de Donations+, que además genera certificados que oficializan la donación, de manera que la empresa suministradora puede acreditar la acción y beneficiarse de entre el 30% y el 40% de rebaja del IRPF prevista por la ley contra el desperdicio alimentario. "La idea de ponerla en marcha surgió cuando apreciamos los problemas que tenían los establecimientos en los procesos de donación, que seguían siendo manuales, poco homogéneos y, al requerir de mucho papeleo, acababan resultando difíciles de gestionar en el día a día", agrega Albiñana.

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