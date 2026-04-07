La visita del Papa a España costará más de 15 millones y tendrá un impacto de más de 100 millones

Los coordinadores de la visita del papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio, han ofrecido este martes los primeros cálculos presupuestarios del evento, que según las estimaciones iniciales costará más de 15 millones de euros pero tendrá un impacto económico superior a los 100 millones, según han explicado Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal en rueda de prensa.

Para financiar el evento, los coordinadores de la visita han animado a la ciudadanía, a las empresas y a la sociedad civil a colaborar económicamente, a través de donaciones en la web 'donoamiiglesia.es'. De hecho, los representantes de la Conferencia Episcopal calculan que el 50% del presupuesto será sufragado con aportaciones de particulares, empresas o fundaciones. Otra parte será financiado por el Gobierno canario y los cabildos, dado que es la primera vez que un pontífice visita las Islas y las autoridades "han querido contribuir", mientras que Madrid, Barcelona y el Gobierno central no harán aportaciones directas, pero sí que colaborarán facilitando instalaciones o la seguridad necesaria en una visita de estas características.

La anterior visita de un pontífice, realizada por Benedicto XVI en agosto del año 2011, costó 43 millones de euros, con lo que la estimación inicial de los organizadores podría, en esta ocasión, ser superior a los cálculos iniciales.

La agenda

León XIV visitará Madrid del 6 al 9 de junio por la mañana; Barcelona del 9 de junio por la tarde al 11 de junio y Canarias, tanto Las Palmas como Tenerife, los días 11 y 12 de junio. Está previsto que protagonice dos misas multitudinarias en Madrid, con motivo del Corpus Christi, y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Barcelona el pontífice visitará la Abadía de Montserrat y la Sagrada Familia, donde conmemorará el centenario de la muerte de Antonio Gaudí e inaugurará la Torre de Jesús, la más alta de la basílica y a su vez la más elevada entre las iglesias cristianas.

También está previsto que en Canarias se reúna con migrantes, que visite las Cortes y que haya actos abiertos al público y otros más restringidos, pero la agenda concreta no se ha difundido este martes porque la Santa Sede aún no ha dado su visto bueno a todas las propuestas efectuadas por la Conferencia Episcopal. En otras visitas, la agenda completa no se conoce hasta un mes antes, por lo que el Vaticano aún tiene tiempo para decidir los actos concretos.

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