Sanidad avanza en la integración de los ópticos en Atención Primaria para "reducir derivaciones innecesarias y acortar tiempos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha inaugurado el 29º Congreso Nacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica 'OPTOM 2026'. Un encuentro en el que ha subrayado que "no puede haber un sistema sanitario que aspire a ser completo, equitativo y de calidad si deja la salud visual en un segundo plano". El reto de su departamento pasa ahora por integrar a los ópticos-optometristas en "el corazón" del Sistema Nacional de Salud. Para ello, ha adelantado, el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 avanza en su incorporación como parte de los equipos asistenciales para "reducir derivaciones innecesarias, acortar tiempos y mejorar la atención".

En el Congreso, la titular de Sanidad ha señalado que "la salud visual ha vivido en una especie de periferia del sistema sanitario", pero que esta situación está cambiando porque "la salud visual no es accesoria y tiene que ver con la autonomía, la seguridad y la calidad de vida.

Recientemente, ha recordado, se ha puesto en marcha el Plan VEO para que "ningún niño o niña en este país deje de ver bien por una cuestión económica". El programa contempla una ayuda de 100 euros al año para menores de 16 años y cuenta con más de 2.300 ópticas implicadas. Desde su inicio, ya ha registrado más de 130.000 solicitudes.

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores comenzaron a darse en diciembre. La subvención cubrirá el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Retinógrafos

La ministra también ha destacado el despliegue de tecnología como los retinógrafos en los centros de salud, que permiten realizar pruebas que antes solo estaban en el ámbito hospitalario. "Eso es innovación tecnológica, pero sobre todo es equidad territorial", ha dicho.

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"La salud visual es parte del derecho a la salud. Por eso hemos querido también situarla en el centro del debate público, con iniciativas como el Mes de la Salud Visual, que busca visibilizar, prevenir, concienciar y actuar antes de que los problemas aparezcan o se agraven", ha recordado. En este sentido, ha señalado que “el Sistema Nacional de Salud ya no mira hacia otro lado cuando hablamos de visión” y se continúa trabajando para seguir ampliando derechos.

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