Crónica desde Londres: paseos en grupo para combatir la soledad

La llegada de la primavera empieza a notarse en los parques de Londres y Greenwich Park no es una excepción. Personas paseando al perro, deportistas saliendo a correr y padres jugando con sus hijos son una muestra del cambio de estación y también del estado de ánimo de sus habitantes tras un invierno largo y lluvioso. Los días cada vez más largos y la subida de las temperaturas actúa como un elixir y despierta el apetito social de personas que, hasta hace pocos días, seguían recluidas en sus casas escapando del frío y de la completa oscuridad de las tardes invernales.

Paseos en grupo para combatir la soledad, en parques y zonas bonitas de Londres. / Lucas Font

En la entrada del parque, en el sureste de la ciudad, decenas de personas se arremolinan frente a un banco. Henry Duff, un chico de 29 años, alto, de tez blanca y pelo rapado, se ha subido al mobiliario para lanzar su mensaje con mayor claridad: “Sigo impresionado por el número de personas que han venido. Para algunos ya es su segunda o su tercera vez. Este es un lugar para conocer a gente nueva y hacer conexiones, así que intentad presentaros al mayor número de gente posible”, explica a los presentes.

Fenómeno viral

Hace apenas unas semanas que Duff empezó a publicar vídeos en su cuenta de TikTok invitando a la gente a unirse a sus paseos por el parque. “Mucha gente de mi edad, entre 25 y 35 años, está intentando construir algo discretamente: trabajamos, vamos encontrando la manera, vamos construyendo… Pero muchas veces lo hacemos solos o aislados de quienes nos rodean. Así que pensé: ¿por qué no salir todos a dar un gran paseo?”, plantea en su primera publicación. Así es como nació ‘Walk and Talk’ (Pasear y Conversar), una iniciativa que ha llegado a congregar a más de 150 personas en poco más de un mes.

En esta ocasión, los asistentes son algo más de un centenar. Entre ellos está Nisha, una profesora de 46 años que vive en el oeste de la ciudad. “Normalmente no quedo con desconocidos yo sola, pero me encanta Londres y me encanta pasear por la ciudad, así que he decidido combinar ambas cosas a ver qué pasa”, explica mientras el grupo avanza por el parque. “Aunque he vivido aquí toda mi vida, ya tengo cierta edad y no tengo pareja, así que me resulta difícil conocer gente fuera de mi círculo de amigos. Esta es una forma estupenda de conocer a personas de muy distintos ámbitos de la vida”, añade.

Henry Duff fotografía al grupo de paseantes que ha reunido en el parrque de Greenwich. / Lucas Font

Un poco más adelante, casi encabezando el grupo, Ryo y Nash comparten impresiones sobre la dificultad de tener una vida social activa en una ciudad en la que el trabajo y la vida acelerada son el común denominador. “Hace cinco años que vivo en Londres pero es difícil conocer gente. Mi trabajo es híbrido y no suelo coincidir mucho con mis compañeros en la oficina, así que normalmente cuando quiero socializar me apunto a este tipo de eventos”, asegura Ryo, de 24 años y origen japonés. A su lado, Nash asiente con la cabeza. “Es la primera vez que paso tanto tiempo fuera de casa y es difícil adaptarse a una cultura distinta. Hacer conexiones aquí es complicado porque todos estamos ocupados con nuestras cosas, supongo que es parte de la vida adulta”, afirma con cierta resignación este indonesio de 29 años, aterrizado en la capital británica el pasado septiembre.

Soledad en Londres

A pesar de su enorme población, de unos 9 millones de habitantes, muchas personas aseguran tener dificultades para establecer vínculos en Londres. Según una encuesta de la organización Belonging Forum, publicada en 2024, uno de cada tres habitantes de la ciudad se siente solo. Otro informe, elaborado por el grupo Campaign to End Loneliness, señala que un 8% de la población de la capital —unas 700.000 personas— sufren “soledad severa”.

Duff invita al numeroso grupo a hacer una parada en mitad del recorrido, con el objetivo de tomar una foto y disfrutar de las vistas privilegiadas que ofrece el parque en su punto más alto. Mientras espera a que lleguen los más rezagados, el impulsor de la iniciativa explica los motivos de su éxito. “Empecé a publicar videos de mis paseos invitando a la gente a unirse. Al principio éramos tres o cuatro personas, pero al cabo de unos días el portal ‘Secret London’ publicó una historia sobre la iniciativa y el número de gente se multiplicó por diez de un día para otro”.

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Lo bueno de la experiencia, explica Duff, es que es gratuita, apta para todas las edades y es buena para la salud. También es accesible a gente de todas las zonas de la ciudad, ya que cada fin de semana se lleva a cabo en un parque distinto. “Mucha gente me pregunta si voy a intentar monetizar esto, pero no es en absoluto mi intención. Lo importante para mi es construir una comunidad”, afirma. El grupo está llegando al final del recorrido, pero antes de despedirse, Duff invita a los asistentes a mantener el contacto y a seguir participando en la iniciativa. “Mientras siga viniendo gente, seguiremos organizando paseos por el parque”.

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