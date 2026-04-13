La jueza da 56 semanas al MNAC para que devuelva las pinturas de Sijena a Aragón

Un paso más para el regreso de las pinturas murales de Sijena a Aragón. La jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca ha notificado este lunes a las partes del caso que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tiene 56 semanas para completar el traslado de las piezas hasta el monasterio de la localidad oscense. La providencia da la razón, una vez más, a la parte aragonesa y reconoce en el nuevo cronograma los trabajos realizados por los técnicos de la comunidad con el estudio de las piezas y el análisis de la sala.

Una resolución "tan esperada" por el Gobierno de Aragón como la ejecución de la sentencia. Así se ha expresado el director general en funciones de Cultura, Pedro Olloqui, que ha celebrado el escrito de la magistrada. "Visto cuanto antecede, requiérase a la parte ejecutada para que, en el plazo máximo de cincuenta y seis semanas, a contar desde la notificación de la presente resolución, proceda a dar exacto cumplimiento al título ejecutivo en sus propios y literales términos", señala la jueza, que reconoce que el cronograma otorgado es "en esencia" el presentado por el MNAC. La propia magistrada cuenta que ha dado "el marco temporal más amplio" para facilitar el trabajo del museo catalán, "para garantizar la observancia de las cautelas y garantías técnicas que la naturaleza de los bienes litigiosos exige".

La misma magistrada considera "materialmente culminada" la primera fase del cronograma, el diagnóstico de la situación de las pinturas y los estudios previos, que es en esencia lo realizado por los técnicos del Gobierno de Aragón en su entrada en el MNAC. La jueza reduce en un par de semanas los trabajos para evaluar riesgos, de seis a cuatro semanas, y también reduce a tres semanas la evaluación metodológica porqu "la mayor parte de las actuaciones comprendidas se emncuentran ya integradas en la fase segunda", según cuenta el escrito, que basa esta afirmación en un comentario de los abogados de la DGA. Fuentes del Gobierno de Aragón han concretado a este diario que la adaptación del cronograma, la reducción de plazos, se basa en las alegaciones presentadas por los abogados de la comunidad autónoma a los plazos presentados por el MNAC.

Como refiere en varios momentos, todos los costes derivados de estas actuaciones deberán ser asumidos por parte de Cataluña. La jueza pone también otra tarea a los técnicos catalanes, a los que obliga a "justificar de manera sucesiva y documentada el cumplimiento de cada una de las fases previstas en su cronograma". Unos escritos que deberá aportar al juzgado conforme se vayan ejecutando las actuaciones del proceso.

"El incumplimiento del calendario fijado, aun parcial y referido a cualquiera de sus fases, habilitará a la parte ejecutante -Aragón- para instar y llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad, si bien a coista de la ejecutada, con reclamación, en su caso, de cuantos gastos se deriven de ello", completa la jueza. Es decir, que si el MNAC no cumple con las tareas, el Gobierno de Aragón tendrá potestad para asumir el desmontaje y traslado hasta Sijena de las pinturas. Aunque tendrá que ser la parte catalana la que asuma todos los gastos y los incrementos de presupuesto, si se producen.

El director general en funciones de Cultura, Pedro Olloqui, este lunes en rueda de prensa. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El director general de Cultura en funciones del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha insistido en que la elección del cronograma de la parte catalana es "por el confort" del trabajo de los técnicos del MNAC. Ha destacado "dos cuestiones fundamentales", como son la aplicación del "mayor marco temporal", recogido en la propia providencia, y el reconocimiento a "los trabajos previos de Aragón" dentro de la salas del museo catalán. El director general ha insistido en que la providencia recuerda "cosas juzgadas", como es la sentencia del Supremo que asegura que los bienes de Sijena son de Aragón y deben volver a la comunidad.

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"Es una resolución que abre definitivamente la puerta a la ejecución de forma irreversible de la sentencia", ha celebrado Olloqui, que ha destacado el trabajo de los técnicos, tanto patrimoniales como jurídicos, de la DGA en defensa de la postura de Aragón: "Da legitimidad a las aspiraciones de los aragoneses".