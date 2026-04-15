Alicia López Rejas, nombrada directora de la Aemet

El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ratificado este miércoles a la física Alicia López Rejas como nueva directora del organismo, a propuesta del presidente de la agencia y secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Así lo ha confirmado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado, en el que señala que la vicepresidenta del Gobierno y titular de esa cartera, Sara Aagesen, mantuvo una reunión con López Rejas tras su ratificación en el cargo.

Al encuentro acudieron también Morán y la anterior presidenta del organismo, María José Rallo, recientemente cesada a petición propia.

Según ha revelado el ministerio, Aagesen ha agradecido el "trabajo y esfuerzo" realizado por Rallo durante la etapa que acaba de terminar y ha felicitado a López Rejas por su nueva designación, poniendo en valor su "profundo conocimiento en materia de meteorología y del funcionamiento de la Aemet".

Por su parte, Morán ha recordado la importancia de haber dotado al organismo meteorológico de un nuevo estatuto a fin de "permitir afrontar mejor los retos del cambio climático" al tiempo que ha afirmado que López Rejas es la persona "más adecuada para dirigir la agencia en este momento".

En el marco de este intercambio, la nueva directora ha asegurado que su objetivo será "trabajar desde el primer momento, mano a mano con la presidencia, en la consecución de hitos que permitan situar a Aemet como uno de los servicios meteorológicos más avanzados de Europa".

La directora asume las funciones ejecutivas de ese organismo, entre las que figuran la dirección operativa, la ejecución de planes y servicios, la gestión ordinaria y la coordinación interna, mientras que la figura de presidente, que recae en Morán, se constituye como órgano de gobierno junto con el consejo rector.

López Rejas, Licenciada en Ciencias Físicas y perteneciente al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, cuenta con más de 30 años de trayectoria en la administración pública. Dentro de la agencia, ha trabajado en distintos ámbitos de la predicción operativa, como la aeronáutica, la marítima y la de fenómenos meteorológicos adversos.

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Su nombramiento se ha producido pocos días después del cese, a petición propia, de Rallo como presidenta del ente, un cargo que ostentaba desde diciembre de 2023. En los últimos meses, la Aemet ha vivido una disputa laboral que se resolvió el pasado 26 de marzo cuando se llegó a un acuerdo con los sindicatos que contempla "mejoras de retribuciones" para la plantilla con las que "compensar puestos de trabajo, responsabilidad, horas extra y refuerzo de plantilla", entre otros asuntos.