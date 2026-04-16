Administrar oxitocina mejora las psicoterapias para pacientes con Trastorno Límite de Personalidad (TLP)

Suministrar dosis de la hormonoa oxitocina por vía intranasal a pacientes con Trastorno Límite de Personalidad TLP) ayuda a que una terapia psicológica basada en la meditación tenga mejores efectos. Así lo ha descrito el psiquiatra Juan Carlos Pascual, director de salud mental del Consorci Hospitalari de Vic en un congreso sobre el TLP organizado por la Fundació Docència i Recerca de Mútua de Terrassa junto al Institut de Regulació Emocional y la Fundació Trastorn Límit.. Pascual ha detallado que "comparado con el placebo, tomar oxitocina hace que tengan más facilidad para atender aspectos de autocompasión".

Es decir, que estas prácticas meditativas -en pacientes cuyos síntomas principales son la impulsividad, la disregulación emocional, la alternación de la personalidad y la sensación de vacío- ayudan a mejorar la percepción autocrítica de los pacientes. "Se benefician más del trabajo de autocompasión", insiste el profesional. El TLP afecta a entre un 1% y un 2% de la población, aproximadamente.

En todo caso, Pascual está convencido de que la eficacia de la oxitocina (que está demostrado que reduce la ansiedad, mejora el apego, entre otras cuestiones) es la de "mejorar la psicoterapia" y trabajar los niveles de autoexigencia. Y ello sin que el medicamento tenga efectos adversos significativos, más allá de que algunos pacientes manifestaran que se sentían más cariñosos. "Si tiene un lugar la oxitocina será para ayudar a la psicoterapia -afirma este psiquiatra- del mismo modo que los psicodélicos ayudarán" ante otros trastornos. Estos datos se han obtenido de un metaanálisis al respecto de otras investigaciones que concluyen que subministrada antes de la psicoterapia, la oxitocina ayuda a la "alianza terapéutica" en beneficio de esa terapia psicológica.

Uno de los retos a la hora de continuar por este camino es la dificultad de obtener dosis de oxitocina, según ha relatado el experto, debido a que la empresa subministradora dejó de frabricarla porque no proporcionaba "ventajas a nivel de mercado".

Causas genéticas en un 46%

En el congreso se ha abordado el origen del TLP. Según estudios robustos llevados a cabo en Suecia, el 46% de la causa de este trastorno es de origen genético (estudios en gemelos monocigóticos revelan que tienen 11 veces más posibilidades que la población general de que si uno tiene TLP lo tenga también el otro; en casos de bebés dicigóticos, el porcentaje es de siete veces; los hermanos de madre y padre con TLP tiene 4,7 més veces de sufrir el trastorno que la media de la población). Y la otra mitad tiene que ver con factores ambientales, como acontecimientos traumáticos.

Biológicamente, se ha llegado a una conclusión relativa a que el trastorno tiene que ver con una hipofunción -menor actividad- de la zona cerebral del córtex y de una hiperactividad de la zona de la amígdala. Lo cual provoca una disregulación emocional y un déficit en el control de la impulsividad.

TLP y redes sociales, bomba de relojería

Una de las problemáticas de las personas con TLP es el uso de las redes sociales. El psicólogo Xero Gasol explicó que existe un círculo compulsivo en estas personas: "una paciente llega a casa -relata el psicólogo- y puede sentir un poco de soledad, de vacío, empieza a conectarse a las redes sociales, ve que otros hacen cosas que no está haciendo, siente vacío, y como consecuencia del descontrol y conducta no adaptativa, decide publicar algo en las redes buscando validación. Y lo que recibe muchas veces es un feedback negativo, no esperado o insuficiente".

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En estos casos, la consecuencia final es "que se provoquen más conductas evitativas, más scroll, más publicaciones, más descontrol emocional, descontrol y más opciones de sentir emociones desreguladas, con lo que se lleva a cabo un círculo compulsivo" en las personas con TLP, altamente impulsivas y sensibles al rechazo, "en una espiral totalmente de descontrol", afirma Gasol, que llama a cuidar especialmente la relación de estas personas con las redes.

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