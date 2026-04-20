Prrx1, así es el gen que determina si las células de cáncer de mama forman metástasis o permanecen 'dormidas'

Identificar qué células de un tumor acabarán formando metástasis es uno de los grandes retos en oncología. Un estudio del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), revela que estas células pueden identificarse ya en el tumor primario. A partir de un modelo de ratón y datos de pacientes, el trabajo, publicado en Nature Communications, muestra una población de células en el borde invasivo del tumor capaz de invadir y dividirse o de entrar en letargo. El gen Prrx1 es el encargado de regular este equilibrio, que determina la formación de nuevos focos tumorales en otros órganos, las temidas metástasis, explica el CSIC.

El estudio, desarrollado por el laboratorio de Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad, dirigido por Ángela Nieto, demuestra que la capacidad metastática "no surge por azar ni depende únicamente del microambiente del órgano de destino". Por el contrario, ya está determinada en un conjunto de células presentes en el tumor que origina el cáncer. Estas células adoptan un estado altamente metastásico coordinado por un factor clave: el gen Prrx1.

"Auténtico regulador"

Según explica Raúl Jiménez Castaño, primer autor del estudio, el gen Prrx1 actúa como "un auténtico regulador maestro" del comportamiento tumoral: "Recientemente, descubrimos que Prrx1 era crucial para la diseminación del cáncer y, gracias a este trabajo, ahora sabemos que no solo activa los programas que permiten a las células desprenderse del tumor primario, sino que también controla su capacidad de dividirse y formar metástasis o, por el contrario, entrar en un estado de letargo que puede durar años".

Lo "más llamativo", añade Nieto, es que la cantidad de Prrx1 determina el efecto sobre las células cancerosas. "Este hallazgo ayuda a explicar una paradoja observada en muchos tumores: las células muy invasivas no siempre generan metástasis, y las más proliferativas tampoco suelen diseminarse", abunda.

"Sin Prrx1, las células no se diseminan; con niveles muy altos, se diseminan masivamente, pero pierden la capacidad de anidar y crecer en otros órganos. Solo cuando presentan niveles intermedios alcanzan un equilibrio óptimo entre movilidad y crecimiento", explica la experta. En esas condiciones, las células combinan invasión y división celular, lo que las convierte en "las más peligrosas desde el punto de vista clínico".

Pronóstico preciso

Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó modelos genéticos en ratón, análisis de célula única, estudios de cromatina y técnicas de transcriptómica espacial que permiten observar la organización y el comportamiento de las células directamente en el tejido tumoral. El procesamiento y análisis de los datos generados a partir de miles de células estuvo liderado por el investigador Nitin Narwade, experto en bioinformática del equipo de Nieto.

Además, en colaboración con la catedrática Gema Moreno Bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación MD Anderson Cancer Center España, los investigadores analizaron muestras de pacientes con cáncer de mama y detectaron patrones similares de expresión de Prrx1, lo que sugiere que el mecanismo descrito podría tener una relevancia directa en la clasificación y el pronóstico clínico.

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Los resultados, concluyen los investigadores, aportan "una nueva perspectiva" sobre el origen del potencial metastático y abren la puerta al desarrollo de estrategias destinadas a impedir que las células tumorales alcancen ese estado particularmente peligroso. Asimismo, proporcionan un marco para mejorar la clasificación de pacientes mediante la identificación de marcadores capaces de predecir el riesgo de metástasis.

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