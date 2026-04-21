ESTUDIO CLÍNICO
Una estrategia de vacunación personalizada podría ayudar a más pacientes con cáncer de hígado a responder a la inmunoterapia
El trabajo de laboratorio en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra y el Hospital Clínic de Barcelona se podría trasladar a pacientes en 2027 en un primer estudio clínico
Investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), en colaboración con un grupo del Hospital Clínic de Barcelona, han desarrollado una estrategia de vacunación que permite potenciar específicamente la inmunidad frente al cáncer de hígado avanzado. Los científicos prevén iniciar un ensayo clínico con pacientes en 2027 para validar los resultados del trabajo del laboratorio, explica el CCUN.
El carcinoma hepatocelular es la forma predominante de cáncer primario de hígado y supone la tercera causa de muerte por esta enfermedad en todo el mundo. Gracias a los avances científicos y terapéuticos de los últimos años, indica el CCUN, los pacientes con cáncer hepático avanzado cuentan con un tratamiento de inmunoterapia basada en anticuerpos inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI, por sus siglas en inglés), aunque solo uno de cada tres o de cada cuatro responden a estos fármacos.
El doctor Pablo Sarobe, investigador principal del Grupo de Desarrollo de Vacunas del Cima Universidad de Navarra, explica que "al igual que ocurre en otros tipos de cáncer, los tumores de hígado que contienen mayor número de linfocitos -células del sistema inmunitario- tienen una mayor probabilidad de responder a los ICI. Por lo tanto, se necesitan estrategias que aumenten los linfocitos en el tumor y, con ello, la respuesta a los ICI".
En cáncer de mama
Los científicos han analizado muestras de tejido tumoral obtenidas en un ensayo clínico del CCUN en 2020 en los laboratorios del Cima. "Una vez secuenciado el tumor, identificamos para cada paciente aquellas mutaciones -denominadas neoantígenos-que podrían ser inmunogénicas, es decir, capaces de activar el sistema inmunitario frente al cáncer de hígado. Se trata de una herramienta de predicción de neoantígenos que ya habíamos aplicado previamente en cáncer de mama y en mieloma múltiple”, detalla el Dr. Sarobe.
"Hemos observado en modelos animales que, aunque el tumor mostraba una cierta respuesta frente a los neoantígenos, si los administramos como una vacuna se potencia notablemente la inmunidad frente a estos componentes del tumor", detalla el investigador del Cima y director del trabajo.
Próximo ensayo
Los resultados, publicados en la revista científica Oncoimmunology, constituyen la base para un próximo ensayo clínico con pacientes que combinará el tratamiento convencional de inmunoterapia con una vacuna personalizada de células dendríticas y neoantígenos.
El estudio, finaliza el CCUN, se ha realizado en el marco del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y ha contado con financiación pública del Instituto Carlos III y del Gobierno de Navarra, y con la ayuda de entidades privadas como la Fundación Intheos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse
- Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma