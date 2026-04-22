Lucía Feijoo Viera

Una nave espacial de LEGO bate un récord Guinness tras volar hasta la estratosfera

Una pequeña nave espacial de LEGO, inspirada en la película "Proyecto Ave María" ha establecido un nuevo récord Guinness tras ser lanzado a la estratosfera y regresar sano y salvo a la Tierra. La figura ha sido lanzada a la estratosfera con la ayuda de un globo, y ha surcado el cielo a casi 35 kilómetros de la tierra antes de regresar de una pieza. El set, que incluía minifiguras de los personajes de "Proyecto Ave María", Ryland Grace y el alienígena Rocky, fue lanzado desde el condado de Gwynedd, en el Reino Unido. "Project Hail Mary", adaptación de la exitosa novela de Andy Weir, narra la historia de Ryland Grace (interpretado por Ryan Gosling), un profesor de ciencias de carácter apacible que despierta solo en una nave espacial y poco a poco recuerda que es la última esperanza de la humanidad para evitar la extinción del sol. Su misión da un giro inesperado cuando entabla una improbable amistad con un compañero extraterrestre.