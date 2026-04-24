Inaugurado el CaixaResearch Institute, el primer centro sobre inmunología del sur de Europa: "Es uno de los grandes retos de la biomedicina actual"

Este viernes 24 de abril, cuatro años después de su anuncio, se ha inaugurado en Barcelona el CaixaResearch Institute, el primer centro del sur de Europa dedicado íntegramente a la investigación de la inmunología. La inmunología es la disciplina que atraviesa a todas las enfermedades: desde el cáncer, hasta las enfermedades respiratorias o neurológicas. La inauguración de este centro de la Fundación La Caixa ha corrido a cargo del Rey Felipe VI y al acto han acudido también el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.

Fainé ha señalado a Javier Solana, que actualmente presidente el Comité Científico de La Caixa, como el "principal inspirador" del CaixaResearch Institute. "También el doctor Josep Baselga, que nos dejó de forma súbita hace cinco años, apoyó de forma entusiasta la creación de este centro", ha dicho Fainé, quien ha definido el CaixaResearch Institute como "una de las iniciativas más importantes que La Caixa ha impulsado". "Disponemos de los recursos materiales, del talento y de la experiencia".

"Esta es una de las iniciativas más importantes de que La Caixa ha impulsado. Disponemos de los recursos materiales, del talento y de la experiencia" Isidre Fainé — Presidente de la Fundación La Caixa

CaixaResearch Institute ha supuesto una inversión de 100 millones de euros por parte de la fundación. Para este año, contará con un presupuesto de 10 millones de euros, aportado al 100% por la Fundación La Caixa. Aun así, este nuevo centro prevé optar a ayudas competitivas autonómicas, estatales y europeas para complementar el presupuesto de la Fundación. Aunque este centro estará dedicado íntegramente a la investigación y por tanto no hará práctica clínica, el objetivo es que todos los conocimientos y hallazgos de trasladen rápidamente a la población gracias a la cercanía y colaboración con hospitales de primer nivel, como pueden ser Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu.

El CaixaResearch Institute, en el número 9 de la calle de Isaac Newton, frente al CosmoCaixa. / Ferran Nadeu

La inmunología, "lenguaje común"

"La inmunología se ha convertido en un lenguaje común para comprender y abordar muchos de los retos clave a los que se enfrenta nuestra sociedad. Aquí haremos investigaciones de vanguardia en inmunología", ha reivindicado el oncólogo Josep Tabernero, presidente del Comité Científico del CaixaResearch Institute. Tabernero ha definido el sistema inmune como "ese guardián silencioso que patrulla el organismo para eliminar elementos que no funcionan correctamente" y que "mantiene el equilibrio". Así, según Tabernero, el CaixaResearch Institute fue concebido para "abordar" uno de los "grandes retos" de la biomedicina actual y poder "entender mejor el sistema inmunitario en toda su complejidad".

"Aquí haremos investigaciones de vanguardia en inmunología" Josep Tabernero — Oncólogo y presidente del Comité Científico

Una vez esté totalmente deplegado, en el CaixaResearch Institute trabajarán hasta 500 personas; 425 de ellas, científicos. En la actualidad trabajan ya una veintena de personas, de las cuales más de la mitad son investigadores. Además, el CaixaResearch Institute trabajará en red con los otros cuatro centros de referencia con los que la Fundación La Caixa tiene especial vinculación: el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el Instituto de Salud Global de Barcelona —el ISGlobal, especializado en salud pública—, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Barcelonaβeta Brain Research Center —el BBRC, el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, especializada en alzhéimer—. Los directores de todos estos centros forman parte ahora del Consejo Científico del CaixaResearch Institute. Este modelo favorecerá nuevas sinergias entre las comunidades científicas y pondrá a disposición de los cuatro centros el potencial de los recursos del CaixaResearch Institute.

Un "hito" en la historia de La Caixa

"No es exagerado afirmar que esto es un hito en la historia de La Caixa", certifica Àngel Font, el director ejecutivo de CaixaResearch Institute. "Es un antes y un después. Seguramente es el proyecto más emblemático de los 122 años de historia de la fundación", asevera. El centro contará con seis grupos de investigación: uno liderado por Josep Dalmau sobre inmunología del cerebro; otro liderado por Gabriel Rabinovich, quien descubrió el papel de la proteína galectina-1 en la promoción de la tolerancia inmunitaria, lo que tiene implicaciones en los tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes; otro liderado por Gemma Moncunill, que estudiará la relación entre el sistema inmune y las vacunas; otro liderado por Héctor Huerga Encabo, que estudiará el impacto las mutaciones que acumulamos a lo largo de la vida en el sistema inmunitario; otro; otro liderado por la experta en neuroinmunología María Martínez, que estudiará cómo pueden influir factores como el estrés en procesos relacionados con el desarrollo y la progresión del cáncer; y por último otro liderado por Maria Mittelbrunn, que investigará el declive del sistema inmunitario con la edad.

Un laboratorio del CaixaResearch Institute de Barcelona. / Ferran Nadeu

"Este instituto tiene como misión descifras los misterios del sistema inmunológico para mejorar la sociedad. De aquí saldrán nuevas terapias y nuevas formas para predecir enfermedades", defiende el investigador Gabriel Rabinovich, uno de los 'pesos pesados' de CaixaResearch Institute. Rabinovich explica que la inmunoterapia ha sido "revolucionaria" en el campo del cáncer, por ejemplo. Y por eso uno de los objetivos de este centro es investigar por qué en muchos tumores solo el 25% de pacientes pueden beneficiarse de ella. En tumores como el de páncreas u ovarios directamente no hay ningún enfermo que pueda optar a ella. "Varios grupos aquí van a investigar por qué estos tumores son resistentes a la inmunoterapia. Creemos que hay algo que nos falta comprender", dice Rabinovich.

Interior del CaixaResearch Institute. / Ferran Nadeu

Un edificio sostenible

El edificio del CaixaResearch Institute, ubicado en el número 9 de la calle Isacc Newton de Barcelona —justo delante del Museu de la Ciència CosmoCaixa—, tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. Ha sido proyectado por el estudio TAC Arquitectes, dirigido por Eduard Gascón, bajo criterios de máxima funcionalidad científica, diálogo con el entorno y una fuerte apuesta por la sostenibilidad, reconocida con la acreditación LEED Platinum.

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El edificio cuenta con energía renovables que van desde los paneles fotovoltaicos hasta las sondas geotérmicas. También está previsto utilizar sistemas de recogida de agua de lluvia y uso interno para reducir el consumo de energía en un 38% y de agua en un 40%.

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