Las carreras ilegales de coches, en auge en España: cada vez más frecuentes, más multitudinarias y más peligrosas

Madrugada del 4 de abril. Un hombre le pide matrimonio a su novia en mitad de una carrera ilegal de coches, en Polígono Los Olivos de Getafe (Madrid). El momento es interrumpido por uno de los coches participantes, que se sale del trazado y arrolla al hombre, que acaba hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico grave. Es sólo uno de los episodios de carreras ilegales que han dejado heridos en España en los últimos meses, pero no el único. A principios de enero, una de estas quedadas convocada en el Polígono Industrial Somonte (Gijón) acabó con uno de los participantes, de 19 años, detenido por haber atropellado y herido a 9 personas.

La Rioja, Málaga, Granada, Toledo, Vitoria, Pontevedra o Las Palmas de Gran Canaria son otros de los enclaves en los que, en los últimos 12 meses, las fuerzas de seguridad han tenido que disolver ralguna de estas concentraciones ilegales, procediendo incluso a detener a participantes de forma masiva. En Cataluña, la última quedada masiva desmantelada fue en polígonos de Lleida: 33 conductores fueron denunciados.

En Cataluña, la última carrera desmantelada fue en Lleida, donde se juntaron 300 coches

Aunque no hay cifras oficiales, el fenómeno vive un momento de auge en toda España. Y de ello dan fe las intervenciones policiales. EL PERIÓDICO ha accedido al entorno de este tipo de carreras y sus fuentes explican cómo funcionan, cómo se convocan, quién participa y qué medidas pueden llevar a cabo las autoridades para atajarlas. Un fenómeno pujante pero no novedoso; llevan más de 20 años entre nosotros. Una película tuvo la culpa.

Los investigadores sitúan el inicio del fenómeno en España en 2001: "El año en el que se estrenó la película 'The Fast & The Furious', que es la que inspira a los organizadores de este tipo de carreras", explican a este diario fuentes de Mossos d'Esquadra, cuyos agentes han tenido que intervenir recientemente en una de esas convocatorias. Concretamente en una de las más multitudinarias de España, celebrada en el Polígono Industrial Belloch de Lleida, en la que se llegaron a convocar "cerca de un millar de participantes y unos 300 coches".

"Tras la pandemia el fenómeno ha ido creciendo y ahora está en un punto álgido", señalan fuentes de la Guardia Civil

Estas quedadas, antes más puntuales, son cada vez más frecuentes: "Después de la pandemia el fenómeno ha ido creciendo y ahora están en un punto álgido. Durante 2025 se han reportado casos en casi todas las comunidades autónomas", cuentan fuentes de la Guardia Civil. Pero no hay cifras porque no existe un registro oficial. Las competencias de tráfico dentro de los municipios suelen estar a cargo de las policías locales. Eso hace que cada localidad actúe con respecto a lo que sucede en su territorio, pero no haya un control de ámbito nacional.

Espectadores encienden bengalas dentro de la trazada de un 'donut' / Cedida

¿Cómo se organizan?: "Las convocatorias llegan casi siempre por canales de Telegram. Aunque a veces usan Whatsapp, la app favorita es Telegram por tratarse de un servicio de mensajería más anónimo y porque los canales de difusión funcionan mejor para estas convocatorias", coinciden fuentes de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales que han sido consultadas por EL PERIÓDICO. La Policía Nacional ha declinado participar en este reportaje porque no suelen intervenir en este tipo de escenarios.

Los polígonos industriales son el escenario favorito: desiertos en fin de semana, asfaltados y con grandes rectas

Estas quedades suelen tener lugar los fines de semana de madrugada, en polígonos industriales periféricos de las ciudades. Son el escenario favorito de los organizadores: zonas desiertas los días no laborables, asfaltadas y con grandes rectas. La macroquedada de Lleida fue precisamente en el Polígono de Belloch: "Suele ser muy utilizado porque está lejos del centro urbano y todavía hay muchas parcelas donde aún no hay empresas", cuentan los Mossos.

Un patrón que se registra en la mayoría de ciudades donde se han registrado carreras: las dos últimas, en el Polígono Villaluenga-Yuncler (Toledo) y en el Polígono Díaz Casanova (Las Palmas de Gran Canaria), ambas desarrolladas durante el fin de semana del 14 al 15 de abril. Málaga (Polígono Guadalhorce), Vitoria (Polígono Jundiz), Granada (Mercagranada), Getafe (Polígono Los Olivos) o Pontevedra (Polígono O Campiño) han vivido situaciones similares.

En la mayoría de casos, los implicados se enfrentan a sanciones económicas o retirada de puntos

Tal vez el único sitio dispar en este sentido es Asturias, un lugar con larga tradición de carreras ilegales. Sí que la más sonada recientemente (por haberse saldado con un balance de nueve heridos por atropello) tuvo lugar en el Polígono Industrial de Somonte. Pero en esta comunidad, las carreras tienen lugar en zonas boscosas de las afueras. El llamado Alto del Infanzón, un área montañosa con curvas muy pronunciadas, es uno de los lugares favoritos para organizar carreras clandestinas. La Guardia Civil ha impuesto, en controles efectuados en ese lugar, 140 multas en el último año.

El juez, a punto de dar la salida en una carrera 'lanzada' a tres / Cedida

Interprovinciales

El incremento, cuentan las fuentes policiales, se debe a que "cada vez hay más sofisticación en la organización. Las convocatorias son más espectaculares, hacen vídeos mucho más llamativos que antes. Los suben a sus canales y las redes sociales llegan a todas partes. Por eso estamos viendo un fenómeno que antes no era habitual: la presencia de conductores que vienen de otras provincias".

En el caso de la carrera abortada por la Guardia Civil el pasado 4 de abril en Agoncillo (La Rioja). Entre los identificados había personas residentes en Cataluña, Aragón o el País Vasco. La policía advierte de que, en muchas ocasiones, "los organizadores se conocen de otros grupos de Telegram; se crea una comunidad y se genera una especie de efecto contagio".

"No es viable mandar patrullas a controlar polígonos industriales; de estas cosas nos enteramos metiéndonos en sus canales en redes", explica la policía

Los agentes consultados también hacen hincapié en que "no son quedadas tunning. Se están confundiendo conceptos. Un coche tuneado es un vehículo con modificaciones en la carrocería para ganar espectacularidad, pero no velocidad. No son los mejores para correr. Va mucha gente con coches modificados, pero como espectadores".

Sin castigo

¿Tienen solución las carreras ilegales? La descentralización de las competencias impide que haya un registro nacional. "Los polígonos, las noches de los fines de semana, son lugares desiertos. No es viable mandar patrullas a controlar polígonos industriales; de estas cosas nos enteramos metiéndonos en sus canales en redes", concluyen fuentes policiales.

Las carreras ilegales no aparecen citadas específicamente en el Código Penal español. Se encuadran dentro de los delitos contra la seguridad vial. El artículo 380 castiga la conducción temeraria con penas de hasta dos años de prisión, multa y retirada del carnet. El artículo 381 agrava el castigo cuando existe un riesgo extremo o "desprecio por la vida de los demás", elevando las penas de prisión hasta los cinco años. Una carrera ilegal podría, judicialmente, encuadrarse en este artículo.

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Pero en la mayoría de los casos (salvo cuando hay heridos), ese riesgo extremo (o la propia carrera en sí) no se pueden demostrar. Los hechos pasan a la vía administrativa, donde lo habitual son multas de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet, además de posibles sanciones adicionales por exceso de velocidad, modificaciones ilegales del vehículo o consumo de alcohol o drogas. Pero casi siempre acaba en sanción económica, nunca en cárcel.

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