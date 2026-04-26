Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de abril de 2026 es: 19, 21, 24, 40 y 54, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- Los soportales de Sinforiano Madroñero en Badajoz estrenan su primera rampa
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Condenada a 16 años de inhabilitación la jueza de Badajoz acusada de prevaricación