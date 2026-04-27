La demanda de productos para la alergia crece un 8% en las farmacias, "muy por encima" de los niveles de otros años

La demanda acumulada de los productos para combatir la alergia estacional en las farmacias comunitarias ha crecido un 8% en el último año con datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra "un importante incremento en las ventas coincidiendo con la llegada anticipada de la primavera". Aunque cada año se observa "un claro patrón estacional", con repuntes en abril y mayo, meses en los que tradicionalmente se alcanzan las mayores concentraciones de polen, en este 2026 se ha registrado un volumen de ventas "bastante elevado" ya desde el mes de marzo, situándose "muy por encima" de los niveles de los dos años previos.

La cooperativa de distribución farmacéutica ofrece este lunes datos que ejemplifican ese aumento. La temporada de alergia se ha adelantado este año como consecuencia de un invierno de intensas lluvias, que se suma al aumento de las temperaturas y a los altos niveles de contaminación, apunta Cofares. Esto no sólo ha acelerado la aparición de la alergia estacional, sino que también ha intensificado sus síntomas.

Aliviar los síntomas

Los antihistamínicos tópicos -medicamentos en forma de cremas, geles o emulsiones para aliviar los síntomas alérgicos-han experimentado un crecimiento del 20% en el último año, a pesar de representar solo el 10% de los productos de este segmento demandados por las farmacias.

A estos le siguen los productos de higiene nasal y ocular, que ganan sistemáticamente peso, con un crecimiento del 9% en 2026 y récord de demanda en el mes de marzo. Además, los antihistamínicos orales y parenterales, que representan el 41% de los productos, han aumentado un 8%.

Corticoides intranasales

Por su parte, la demanda de corticoides intranasales se mantiene en niveles similares a los del pasado año. Y una pequeña proporción de la demanda corresponde a los antagonistas de leucotrienos (medicamentos antiinflamatorios orales) y los extractos alergénicos, preparados biológicos complejos, derivados de fuentes naturales (pólenes, ácaros, alimentos, venenos). Los datos del Observatorio, señala Cofares, consolidan una tendencia global al alza de los productos para aliviar los síntomas de la alergia estacional que se mantiene desde hace años.

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Respecto a la distribución geográfica, concluye Cofares, la Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional, representando el 29% -un 10% más que en 2025- de la demanda total de productos para hacer frente a la alergia. Los expertos apuntan que las gramíneas están superando los niveles habituales en zonas como la capital, lo que podría explicar este aumento. Tras esta región, se sitúan Catalunya, con un 14% (+8% que un año antes), y la Comunidad Valenciana con un 13% (+4%). Una tendencia que refleja el incremento generalizado de la demanda en gran parte del territorio.

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